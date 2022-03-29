Сборная ОАЭ сыграет с Австралией в стыковом матче отбора ЧМ-2022 по футболу
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Команда ОАЭ заняла третье место в группе группе А в третьем раунде отборочного турнира. Сборная Австралии финишировала на третьей позиции в группе В.
Матч состоится 7 июня. Победитель пары ОАЭ — Австралия сыграет 13 или 14 июня с командой, которая займёт пятое место в южноамериканской зоне отбора.
Ранее Валерий Карпин заявил, что сборная России по футболу должна получить право сыграть в стыках.