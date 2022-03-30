Левандовски о выходе на ЧМ-2022: это был не только спортивный вызов, но и психологический

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Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал выход национальной команды в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Сейчас сложная ситуация не только для нас, но и для всего мира. И это был для нас не только спортивный вызов, но и психологический. Понимали всю ответственность», — сказал Левандовски в эфире TVP.

Сборная Польши обыграла команду Швеции со счётом 2:0 в финале стыковых матчей ЧМ-2022. Один из мячей забил Роберт Левандовски.

Напомним, что поляки должны были сыграть в полуфинале стыков с россиянами, однако из-за санкций против Российского футбольного союза (РФС) без борьбы пробились в финал плей-офф.

Ранее польские фанаты скандировали оскорбления в адрес России на матче со Швецией.

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