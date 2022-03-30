Сантуш о выходе Португалии на ЧМ-2022: я уже выиграл два турнира и мечтаю победить в третьем

Главный тренер сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш прокомментировал выход команды на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

«К счастью, у 11 млн португальцев теперь будет возможность смотреть за командой на чемпионате мира. Я уже выиграл два турнира и мечтаю победить в третьем», — сказал Сантуш после матча.

Сборная Португалии обыграла команду Северной Македонии в финале стыковых матчей ЧМ-2022 со счётом 2:0. Таким образом, португальская команда вышла в финальную часть мундиаля. Турнир пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

Ранее сообщалось, что Роналду не пропускает ни одного крупного турнира сборных с 2004 года.