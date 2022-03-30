Роналду о выходе Португалии на ЧМ-2022: мы на своём законном месте

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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал выход национальной команды на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

«Цель достигнута. Мы на чемпионате мира в Катаре, на своём законном месте! Вперёд, Португалия!» — написал Роналду в Instagram*.

Сборная Португалии обыграла команду Северной Македонии в финале стыковых матчей ЧМ-2022 со счётом 2:0. Таким образом, португальская команда вышла в финальную часть мундиаля. Турнир пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

Ранее сообщалось, что Роналду не пропускает ни одного крупного турнира сборных с 2004 года.

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