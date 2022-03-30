Ибрагимович — о непопадании сборной Швеции на ЧМ-2022: мы разочарованы и подавлены

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Нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович прокомментировал поражение в финале стыковых матчей чемпионата мира 2022 года в Катаре от команды Польши (0:2).

«Мы разочарованы, подавлены. Все хотят выступить на чемпионате мира, пережить эти эмоции. К сожалению, сейчас этого сделать не получится. Надеюсь, что продолжу играть в сборной Швеции», — цитирует Ибрагимовича Aftonbladet.

Сборная Польши обыграла Швецию со счётом 2:0 и вышла в финальную часть ЧМ-2022 года в Катаре. Мячи забили Роберт Левандовски (на 49-й минуте, пенальти) и Пётр Зелиньски (на 72-й минуте).

Ранее польские фанаты скандировали оскорбления в адрес России на матче со Швецией.

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