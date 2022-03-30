Ибрагимович — о непопадании сборной Швеции на ЧМ-2022: мы разочарованы и подавлены
«Мы разочарованы, подавлены. Все хотят выступить на чемпионате мира, пережить эти эмоции. К сожалению, сейчас этого сделать не получится. Надеюсь, что продолжу играть в сборной Швеции», — цитирует Ибрагимовича Aftonbladet.
Сборная Польши обыграла Швецию со счётом 2:0 и вышла в финальную часть ЧМ-2022 года в Катаре. Мячи забили Роберт Левандовски (на 49-й минуте, пенальти) и Пётр Зелиньски (на 72-й минуте).
Ранее польские фанаты скандировали оскорбления в адрес России на матче со Швецией.