Сборная Португалии обыграла Северную Македонию и вышла в финальную стадию ЧМ-2022

Сборная Португалии обыграла команду Северной Македонии в рамках финала стыковых матчей чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Встреча в Порту на стадионе «Драган» завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Дублем в матче отметился Бруну Фернандеш, забивший на 32-й и 65-й минутах. Таким образом, Португалия вышла в финальную часть мундиаля.

Напомним, что в полуфинале стыковых матчей ЧМ-2022 Португалия обыграла Турцию со счётом 3:1. В другом полуфинале македонцы неожиданно победили итальянцев, забив в компенсированное время (1:0).

Ранее Криштиану Роналду заявил, что без Португалии нет чемпионата мира.