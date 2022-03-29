Роналду: без Португалии нет чемпионата мира

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Нападающий сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о шансах национальной команды выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
Роналду: без Португалии нет чемпионата мира
  • Gettyimages.ru
  • © Octavio Passos

«Без Португалии нет чемпионата мира. В этом вопросе нет индивидуальностей. Мы были удивлены вылетом Италии. Северная Македония удивила во многих матчах. Но я не думаю, что они удивят нас», — цитирует Роналду Goal.

В полуфинале стыковых матчей ЧМ-2022 Португалия обыграла Турцию со счётом 3:1. В другом полуфинале македонцы неожиданно победили итальянцев, забив в компенсированное время (1:0).

Финал между Португалией и Северной Македонией пройдёт 29 марта в Порту. Начало — в 21:45 мск.

Ранее Роналду установил мировой рекорд по голам в официальных матчах.

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