Дебют Ваноли, схема Березуцкого, появление новичков и назначение Мешкова: главные интриги дерби «Спартак» — ЦСКА

В ближайшие выходные возобновится чемпионат России по футболу. В центральном матче 19-го тура «Спартак» примет на своём поле ЦСКА. Паоло Ваноли проведёт дебютный матч в качестве главного тренера красно-белых, а Алексей Березуцкий получит возможность выпустить на поле приобретённых в зимнее трансферное окно легионеров. В свою очередь, десятикратные чемпионы страны постараются впервые взять верх в московском дерби при судействе Виталия Мешкова.

По какой схеме сыграет «Спартак» в первом матче при Ваноли

О назначении Паоло Ваноли главным тренером «Спартака» стало известно ещё в декабре, что предоставило итальянскому специалисту достаточно времени на знакомство с командой. Под его руководством москвичи провели полноценные сборы в ОАЭ, после чего отправились в Турцию, где приняли участие ещё в паре контрольных встреч. И за это время могло появиться примерное понимание того, каким образом сменщик Руя Витории планирует строить игру десятикратного чемпиона России.

Бывший ассистент Антонио Конте сделал ставку на излюбленную схему своего ментора с тремя центральными защитниками. Ранее в «Спартаке» её активно использовал и Доменико Тедеско, открыто выражавший восхищение действующим наставником «Тоттенхэма». Но если место Георгия Джикии и Самуэля Жиго в основе вряд ли поддавалось сомнению, то появление в связке с ними Руслана Литвинова вряд ли можно назвать ожидаемым. До настоящего момента молодой россиянин выходил исключительно на позицию опорного полузащитника (не считая игр за молодёжку), однако на сборах исполнял роль крайнего правого в тройке.

В итоге Литвинов был единственным защитником, начинавшим в основе все пять встреч в Дубае, не исключено, что в Белеке ситуация не изменилась (матчи проходили в закрытом формате). Очевидно, Ваноли хотел предоставить футболисту максимум времени, чтобы освоиться в непривычном амплуа и сыграться с партнёрами. С ним в составе «Спартак» пропустил лишь три мяча, и это с учётом того, что Руслан активнейшим образом поддерживал нападение и регулярно совершал рывки в зону противника. В эпоху Тедеско подобными подключениями славился Павел Маслов.

В средней и атакующих линиях возможны варианты. «Спартак» пробовал как формацию 3 — 4 — 3 с выдвинутым вперёд Александром Соболевым, так и 3 — 5 — 2, в которой пару ему составлял Джордан Ларссон. Что касается Шамара Николсона, то в паре с ямайцем габаритный россиянин не оказался ни разу. И вряд ли стоит ожидать этого в дерби с ЦСКА. Конечно, если красно-белые не окажутся в роли догоняющих и не решат устроить навал на ворота Игоря Акинфеева.

Будет ли Березуцкий вновь зеркалить схему «Спартака»

В связи с этим крайне любопытно, какую расстановку на матч 19-го тура РПЛ выберет главный тренер ЦСКА. Да, на сборах армейцы в основном использовали формацию с двумя центральными защитниками, но во встрече с «Мурсией» неожиданно перешли на тройку, которую составили Игорь Дивеев, Бруно Фукс и Яка Бийол. «Хотели просто попробовать, не более того», — объяснил это решение Алексей Березуцкий. Но вполне может получиться так, что именно эта схема станет основной в дерби со «Спартаком».

Стоит напомнить, что в первом круге специалист уже пробовал зеркалить расстановку прямого конкурента. В пяти из семи матчей на старте сезона тренер делал ставку на дуэт в центре, но с «Зенитом» и «Арсеналом» опробовал тройку, а потом остановил на ней выбор и в противостоянии со «Спартаком». И тогда это принесло свои плоды. Красно-синие хоть и уступили по числу ударов (8:15), но зато сумели добыть три очка.

Впоследствии ЦСКА лишь в трёх встречах из десяти прибегал к услугам трио в обороне, но не стоит исключать, что Березуцкий вновь пойдёт на это в дерби. Помешать этому могут разве что травмы. Например, последнюю контрольную игру с «Рубином» пропустили Фукс и Марио Фернандес, хотя в штабе заверили, что причиной тому стали неидеальные кондиции. Но у наставника есть кем заменить обоих. Хёрдур Магнуссон восстановился после повреждения, а Кирилл Набабкин может выйти как в центре, так и на фланге.

В каком виде предстанет полузащита ЦСКА

Ещё больший интерес вызывает то, как будет выглядеть средняя линия армейцев в московском дерби. Вряд ли стоит сомневаться, что на острие выйдет оставшийся без сменщика Антон Заболотный, однако в полузащите существует множество вариантов. В зимнее трансферное окно ЦСКА приобрёл Юсуфа Языджи, Хорхе Карраскаля, Хесуса Медину и Жан-Филиппа Гбамена, вследствие чего у тренерского штаба образовался огромный простор для фантазии.

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Сейчас кажется логичным исключить появление в основе Гбамена. Опорник был арендован у «Эвертона» лишь под закрытие периода дозаявок и не успел провести за красно-синих ни одной встречи. Вряд ли Березуцкий решит с ходу бросать его в бой и, скорее всего, остановит свой выбор на паре Иван Обляков — Максим Мухин. Именно этот дуэт выходил с первых минут во всех шести матчах сборов.

В остальном возможны варианты, причём многое будет зависеть от выбранной расстановки. Если ЦСКА остановится на четвёрке защитников, то в атакующей линии могут оказаться сразу трое новичков — Медина, Языджи и Карраскаль. Именно в таком сочетании они вышли с первых минут в противостоянии с «Рубином», но уже на 33-й минуте были вынуждены перестраиваться. Хорхе получил красную карточку и тем самым подвёл черту под крайне неудачным дебютом за новый клуб. Возможно, в ответственном матче Березуцкий решит перестраховаться и оставит колумбийца в запасе, выпустив Чидеру Эджуке.

В схеме с тройкой защитников появление на поле одного из пары Медина — Карраскаль может оказаться под вопросом. Выпускать на поле двух заточенных на атаку футболистов на позициях латералей весьма рискованно, поэтому на краях, скорее всего, окажутся более ориентированные на оборону футболисты: Георгий Щенников, Бактиёр Зайнутдинов или Фернандес. В этом случае вакантным останется место рядом с главным конструктором атак — Языджи, которое может занять любой из новоиспечённых армейцев либо тот же Эджуке.

Получит ли шанс проявить себя кто-то из новобранцев «Спартака»

Что касается красно-белых, то здесь всё не так однозначно. Зимой они тоже провели масштабную трансферную кампанию, но в основе своей приобрели игроков либо на перспективу, либо для увеличения конкуренции. Этим и объясняется тот факт, что на сборах с первых минут выходили старожилы команды, в то время как новобранцы в основном оставались в запасе. В итоге дважды в старт удалось попасть лишь опорнику Кристоферу Мартинсу, отыгравшему все 90 минут в матчах с «Уралом» и «Пюником».

Сложно представить, что Ваноли станет экспериментировать в дерби и с ходу доверится молодым Леону Классену, Даниилу Хлусевичу и Даниле Пруцеву. С большой вероятностью все они начнут встречу на скамейке, как и более опытные Николсон и Никита Чернов. Ямайцу вряд ли поможет даже тот факт, что в межсезонье он записал на свой счёт два гола, в то время как Соболев отличился лишь однажды. А экс-защитник «Крыльев Советов» лишь недавно присоединился к коллективу.

Сможет ли «Спартак» впервые обыграть ЦСКА при судействе Мешкова

Однако не только тактические рисунки и составы команд представляют интерес перед субботним дерби. Не менее любопытным является назначение главным арбитром Виталия Мешкова, ранее лишь дважды работавшего на одном из самых принципиальных противостояний страны. Оба матча «Спартак» провёл на своём поле, но дважды уступил. В 2015-м ЦСКА взял верх со счётом 2:1, причём все три гола уместились в шестиминутный отрезок. Сергей Игнашевич и Ахмед Муса обеспечили красно-синим комфортное преимущество, а точный удар Дмитрия Комбарова помог лишь сократить отставание. Четыре года спустя армейцы выиграли более уверенно — 2:0. Тогда дубль за девять минут оформил Арнор Сигурдссон.

При этом ЦСКА в целом очень успешно выступает при судействе Мешкова. Армейцы одержали 22 победы, семь раз сыграли вничью и потерпели пять поражений, а беспроигрышная серия составляет три матча. Начиная с апреля 2021 года были повержены «Тамбов», «Краснодар» и «Крылья Советов», причём в ворота «волков» был назначен 11-метровый.

«Спартак» даже близко не может похвастаться подобным и имеет отрицательный баланс побед и поражений во встречах, которые обслуживала бригада арбитра (13 — 6 — 14). При этом декабрьский матч с «Ахматом» хоть и закончился в пользу красно-белых, но ознаменовался скандалом. На 32-й минуте красную карточку получил Соболев, попавший шипами в голень Игорю Коновалову. Примечательно, что форвард находился с мячом, а стык произошёл после того, как он исполнил передачу на партнёра. Но судья после просмотра видеоповтора всё же удалил его с поля.