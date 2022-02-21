Аренда Карраскаля в ЦСКА, покупка Чернова «Спартаком» и интерес «Уфы» к Кокорину: что происходило в РПЛ во время Игр

ЦСКА взял в трёхмесячную аренду колумбийского атакующего полузащитника «Ривер Плейт» Хавьера Карраскаля. «Спартак» договорился с «Крыльями Советов» о переходе центрального защитника Никиты Чернова. «Зенит» усилил линию обороны казахстанцем Нуралы Алипом из «Кайрата». А генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил об интересе к нападающему «Фиорентины» Александру Кокорину. Что происходило в РПЛ по время Олимпиады — в материале RT.

Экс-звезда чемпионата Украины для ЦСКА

ЦСКА продолжает активную трансферную кампанию. Вслед за Хесусом Мединой и Юсуфом Языджи клуб подписал Хорхе Карраскаля. Армейцы интересовались атакующим полузащитником ещё год назад и даже, якобы, пытались выкупить права на него, но переговоры не увенчались успехом. Теперь они вернулись к его кандидатуре, но обошлись трёхмесячной арендой.

Приход исполнителя такого уровня вызывает интерес, ведь он считался одним из самых талантливых молодых игроков Колумбии и регулярно вызывался в сборные разных возрастов. Вместе с «Ривер Плейтом» он выиграл чемпионат и Кубок Аргентины, а также аналог Суперкубка УЕФА — Рекопу.

Дополнительным плюсом Карраскаля является его опыт выступлений в чемпионате Украины — в России ему адаптироваться будет проще. К тому же в «Карпатах» он являлся одним из лидеров и блистал своей нестандартной техникой. Вот только в клубе более высокого уровня «Севилье» не сложилось. За неё Хорхе не провёл ни минуты и отправился в аренду.

Не совсем понятно и с какой целью легионера приобрёл ЦСКА. Его любимая позиция — атакующий полузащитник, однако она уже занята Языджы. Универсальный латиноамериканец способен сыграть и на флангах атаки, но они закрыты Мединой и Чидерой Эджуке. В любом случае аренда избавляет клуб от ненужных рисков. Если Хорхе сумеет проявить себя, получит полноценный контракт, если нет — отправится обратно в Аргентину.

Бывший защитник ЦСКА в «Спартаке»

Активно ведёт себя на трансферном рынке и другой столичный гранд — «Спартак». Зимой он совершил целый ряд приобретений и даже договорился о переходе в команду Никиты Чернова. В настоящий момент защитник выступает за «Крылья Советов» и является одним из ключевых звеньев обороны коллектива.

Куда больше поклонников красно-белых смутило, что он немало лет отдал ЦСКА. Мальчик начинал заниматься футболом в родном Волжском. Его талант быстро рассмотрели в ведущих академиях, и он перебрался в стан красно-синих. В итоге за них Никита провёл 20 матчей во всех турнирах, но так и не сумев стать безоговорочно основным, отправился за практикой в Самару. Также в его активе две встречи за сборную России при Фабио Капелло.

Чернова приобрели в качестве замены Самуэлю Жиго, однако вряд ли их можно сравнивать по игровым качествам. Все основные показатели Никиты в этом сезоне находятся на среднем уровне: 2,3 выигранных верховых единоборства за игру, 0,9 отбора и 1,1 перехвата. Не обладает он и невероятным умением начать атаку. В целом Никита не сильнее, например, не получающего шансов Ильи Кутепова.

Тем не менее «Спартак» заинтересован в этом исполнителе. Более того, по данным СМИ, москвичи пытались договориться с «Крыльями Советов» об обмене на Кутепова, чтобы заполучить Чернова уже зимой, но в обоих клубах данную информацию опровергли.

Поиск замены Ракицкому

Продолжает работать над усилением линии обороны и «Зенит». В середине февраля петербуржцы взяли в годичную аренду с правом выкупа у «Кайрата» Нуралы Алипа. Центральный защитник из Казахстана находился с командой с самого начала сборов и успел проявить себя. Он не только надёжно действовал на своей половине, но и показал, что умеет подключаться к атакам. В его активе голы в ворота «Мидтьюлланна» и «Брондбю», которые помогли сине-бело-голубым выиграть товарищеский Кубок Атлантики.

Со своими прямыми обязанностями Алип тоже прекрасно справлялся. Его смело можно назвать защитником без слабых мест. Он достаточно высокий, чтобы не уступать на втором этаже, но при этом быстрый и цепкий, чтобы не позволять обыгрывать себя внизу. К тому же Нуралы смело продвигает мяч вперёд и обладает хорошим первым пасом.

В этом плане уроженец Актау в чём-то напоминает Ярослава Ракицкого. Более того он тоже является левоногим. Поэтому казахстанца можно назвать прямой заменой украинцу. Тем более контракт последнего истекает летом, а новостей о его продлении нет. Не на стороне ветерана и возраст, ведь ему уже в августе исполнится 33 года, тогда как Алип молод и будет только прогрессировать.

Вопрос лишь в том сумеет ли он проявить себя в РПЛ. Одно дело блистать в не самом сильном чемпионате Казахстана и другое — представлять ведущий клуб России. Ближайшие матчи чемпионата страны покажут, соответствует ли Нуралы этому уровню.

Вызов для Руденко

Александр Руденко в последние годы считался одним из самых талантливых молодых футболистов «Спартака». Он ярко проявлял себя в молодёжном первенстве, а затем блистал в составе фарма в ФНЛ. Вот только в основной команде нападающий шанса так и не получил, хотя казалось, дебют не за горами.

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За практикой форвард ездил в аренды в «Торпедо» и «Сочи», но и там себя не показал. Например, в прошлом сезоне Руденко в 20 матчах за южан в РПЛ отличился всего дважды. Вдобавок летом Александр получил тяжёлую травму, из-за которой пропустил почти полгода и окончательно лишился возможности проявить себя в родном клубе.

Зимой нападающий в качестве свободного агента перебрался в «Химки», где попробует реанимировать карьеру. Вот только пробиться в основу и там будет непросто. За место на левом фланге атаки, к которому тяготеет Руденко, ему придётся побороться с арендованным как раз у «Спартака» Резиуаном Мирзовым, а также другим новичком Дидье Ламкелем Зе.

В целом подмосковный коллектив после прихода на пост генерального директора экс-вратаря сборной России Владимира Габулова проводит крайне активную трансферную кампанию. Состав команды уже пополнили девять спортсменов. Причём большинство присоединились к ней на правах свободных агентов, как Руденко, либо оказались взяты в аренду.

Заграничная командировка Морозова

Российские футболисты в последние годы смело пробуют свои силы в средних европейских чемпионатах. Не получив достойных предложений на родине, они пытаются перезапустить карьеру, чтобы, проявив себя в других странах, вернуться в ином статусе по примеру Вячеслава Караваева.

Проследовал по этому пути и Григорий Морозов. Воспитанник знаменитой академии имени Коноплёва в 21 год дебютировал в «Динамо» и сходу прописался на правом краю обороны. Более того в тяжёлые времена он не бросил бело-голубых и опустился с ними в ФНЛ. Однако в РПЛ он получал уже меньше времени, проиграв конкуренцию Сергею Паршивлюку.

Защитник вынужден был уехать за практикой в аренду в «Уфу». Вернувшись в «Динамо», в текущем сезоне он довольствовался выступлением в фарме в ФНЛ-2. Главный тренер Сандро Шварц оказался не заинтересован в россиянине, ведь у него помимо Паршивлюка правый край обороны закрывает Гильермо Варела.

В феврале Морозов расторг контракт с бело-голубыми и подписал соглашение со словенским «Целе» до лета 2024-го. Команда из одноимённого города в 2020-м выиграла чемпионат страны, но в прошлом сезоне заняла только седьмое место и в текущем тоже не блещет. В дебютной встрече Григория в чемпионате Словении «Целе» крупно уступил «Браво» (0:3). Сам он провёл на поле 58 минут.

Попытка найти новую команду Кокорину

Между тем в Италии продолжается сериал под названием «поиск команды для Александра Кокорина». В местных СМИ появилась информация, что «Фиорентина» пытается найти ему новый коллектив в России до закрытия зимнего трансферного окна (22 февраля), поскольку в других странах интерес к нему отсутствует. Якобы в клубе, в частности, рассчитывают продать россиянина в «Сочи», цвета которого он защищал ранее.

В стане южан пока никак не прокомментировали эти слухи, но Владимир Федотов ещё в начале года отмечал, что о переговорах с форвардом речь не ведётся, поскольку непонятно, в какой форме он находится. Зато в «Уфе» на нападающего рассчитывают. Об этом заявил генеральный директор башкортостанцев Шамиль Газизов.

«Конечно, я бы хотел, чтобы Кокорин перешёл к нам. Саша нам интересен. Я только за, чтобы он играл у нас», — приводит слова функционера «Спорт-Экспресс».

Сам футболист в последний раз выходил на поле 10 января, отыграв 17 минут в матче Серии А с «Торино». В настоящий момент он работает по индивидуальному плану из-за очередной мышечной травмы и, по словам агента спортсмена Тимофея Бердышева, скоро вернётся в строй.