Ошибка Кержакова, гол Дзюбы и перекладина Кузяева: «Зенит» проиграл «Бетису» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы
- Михаил Кержаков
- РИА Новости
- © Алексей Даничев
К первому матчу 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом» «Зенит» подошёл с целым рядом потерь. Во-первых, травму получил основной вратарь Станислав Крицюк. Полностью не восстановился после болезни его сменщик Михаил Кержаков, на зимних сборах проведший всего одну встречу. А потому в преддверии важной еврокубковой игры Сергей Семак не исключал, что на поле может выйти третий голкипер 19-летний Даниил Одоевский. Во-вторых, выбыл из строя капитан и ключевой центральный защитник Ведран Чорлука. Наконец, покинул команду ведущий нападающий Сердар Азмун.
На смену ему пришли два форварда: Юри Алберто и Иван Сергеев. Болельщики ждали, бросит ли штаб в бой одного из новичков или же сделает ставку на проверенного Артёма Дзюбу, который по слухам летом готов покинуть коллектив.
Вратарская проблема в последний момент разрешилась, и место на последнем рубеже занял Кержаков. А вот выбор полевых прямо указывал на то, что хозяева собираются действовать от обороны: четвёрке защитников Дугласу дос Сантосу, Ярославу Ракицкому, Дмитрию Чистякову и Вячеславу Караваеву в опорной зоне призваны были помогать Вильмар Барриос и Далер Кузяев. Чуть выше расположился Вендел. В атаке ставка была сделана на мощь Дзюбы, а также скорость и креатив Малкома и Клаудиньо, лишь недавно восстановившихся от травм.
Осторожность сине-бело-голубых не удивила, ведь «Бетис» прекрасно смотрится на чужой половине поля. В текущем сезоне Примеры подопечные Мануэля Пеллегрини забили 45 мячей и по этому показателю уступают лишь лидирующему «Реалу» (48). Это позволяет скромной команде сенсационно держаться на третьем месте в чемпионате. Впрочем, гости также испытывали кадровые проблемы. Не приехал в Санкт-Петербург из-за дисквалификации атакующий полузащитник Набиль Фекир — одна из главных звёзд команды. Другой ключевой хавбек Серхио Каналес сдал положительный тест на коронавирус.
В первом тайме болельщики увидели настоящий триллер с пятью голами и невероятными поворотами сюжета. Поначалу казалось, шансов у хозяев нет. Они словно продолжали сборы и проводили очередной контрольный матч, допуская большое количество ошибок. Уже на восьмой минуте гости вышли вперёд. Им помогло стандартное положение. Ракицкий возле собственной штрафной совершил неаккуратный и необязательный подкат против Юссуфа Сабали и получил жёлтую карточку. Капитан «Бетиса» Хоакин выполнил идеальную подачу на линию вратарской, а оставшийся без прикрытия Гвидо Родригес головой спокойно переправил мяч в створ. Со знаком «минус» опять отметился Ракицкий, потерявший оппонента.
Вскоре испанская команда удвоила преимущество в счёте. На этот раз Кузяев совершил обрез в центре поля, и Родригес отправил в прорыв Виллиана Жозе. Бразилец спокойно протащил мяч до чужой штрафной и, не встретив сопротивления, низом идеально пробил в дальний угол с рикошетом от штанги.
Возникло ощущение, что после такого старта интрига в противостоянии умерла. Однако к чести футболистов «Зенита» они не отпустили рук, а, напротив, разозлились. Быстро выяснилось: соперник многое позволяет на своей половине поля, а резервный вратарь Руй Силва действует нервно и неуверенно. Бразильские исполнители петербуржцев плели красивые комбинации возле чужой штрафной, и вскоре это принесло успех. Клаудиньо и Вячеслав Караваев вскрыли левый фланг обороны, а последний выполнил идеальный кросс на Дзюбу. Форвард легко продавил двоих защитников и сократил отставание в счёте.
Не прошло и трёх минут как подопечные Семака отыгрались. Вновь великолепно проявили себя латиноамериканцы, создавшие перегруз на левом краю. Ну а разрезающая передача Вендела на ход Малкому в штрафную получилась шедевральной. Помог и один из защитников оппонента, который не успел создать искусственный офсайд. Экс-форвард «Барселоны» спокойно пробил в дальний угол мимо Силвы. В дальнейшем «Зенит» продолжал действовать уверенно и вполне мог забить ещё. Например, Дзюба после подачи Малкома пробил чуть выше ворот.
Тем обиднее оказался абсолютно необязательный гол «Бетиса» незадолго до перерыва. И вновь хозяева сами себе создали проблемы. Кержаков отдал неудачную передачу на Ракицкого, который не добрался до мяча. Айтор Руибаль совершил перехват и тут же бросил в прорыв Андреса Гуардадо, который спокойно реализовал свой момент — 2:3.
Семак не мог остаться доволен такой игрой в обороне и в перерыве произвёл двойную замену. Поле покинули автор результативной передачи Караваев и проваливший встречу Ракицкий. Вместо них появились Данил Круговой и Андрей Мостовой, призванные закрыть левый фланг. При этом «Зенит» перешёл на схему с тремя центральными защитниками. Кузяев отошёл на правый край, а Барриос опустился вниз. Наконец, Клаудиньо оказался едва ли не в опорной зоне.
Смелые эксперименты тренера не сказались на действиях подопечных в атаке. Они продолжали контролировать мяч и плести комбинации на чужой половине. Правда, с уходом Ракицкого длинных забросов в направлении Дзюбы стало меньше. «Бетис» во втором тайме сосредоточился на удержании счёта и только изредка организовывал контратаки.
Петербуржцы же вполне могли сравнивать счёт. В одном из эпизодов Дзюба вышел один на один с Силвой, но не попал в дальний угол. Да и судья на бровке поднял флажок, сигнализируя об офсайде. А самый опасный момент хозяева создали сразу после появления на поле Алберто. Он стал непосредственным участником этой атаки, развив её передачей с левого фланга в центр на Малкома. Последний же идеальным пасом отправил в прорыв Кузяева. Далер из пределов штрафной пробил самостоятельно, хотя мог отдавать передачу на пустые Алберто, но попал в перекладину.
После этого активность «Зенита» снизилась. Во-первых, покинули поле Клаудиньо и Дзюба, а заменившие их Алберто и Сергеев оказались незаметны. Несмотря на всё старание, им тяжело было с листа проявить себя в такой ответственной встрече. Во-вторых, у петербуржцев банально закончились силы. Нельзя забывать, что для команды это первая официальная игра за два месяца. Хотя Семак пытался на ходу перестраивать схему и вновь вернулся к расстановке с двумя центральными защитниками.
В результате в концовке не удалось организовать даже финальный штурм. Запомнилась разве что хорошая скидка Сергеева в штрафной на Алберто, но удар бразильца успели заблокировать. В целом матч оставил противоречивые впечатления. С одной стороны, «Зенит» потерпел поражение и трижды пропустил, совершив огромное количество ошибок в обороне. С другой, игра коллектива в атаке оставила приятные впечатления. И нет сомнений, что в этой паре ещё ничего не ясно, а чемпиону России в ответной встрече по силам взять своё.