Ошибка Кержакова, гол Дзюбы и перекладина Кузяева: «Зенит» проиграл «Бетису» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

«Зенит» дома потерпел поражение от испанского «Бетиса» в первой игре 1/16 финала Лиги Европы — 2:3. Все голы были забиты в первом тайме. Гости дважды отличились в начале встречи, однако мячи Артёма Дзюбы и Малкома помогли петербуржцам быстро отыграться. Решающий гол незадолго до перерыва стал следствием грубой ошибки вратаря Михаила Кержакова, отдавшего неудачную передачу на Ярослава Ракицкого возле собственной штрафной. Во второй половине встречи ничью подопечным Сергея Семака мог принести Далер Кузяев, но соперника после его удара спасла перекладина.

К первому матчу 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом» «Зенит» подошёл с целым рядом потерь. Во-первых, травму получил основной вратарь Станислав Крицюк. Полностью не восстановился после болезни его сменщик Михаил Кержаков, на зимних сборах проведший всего одну встречу. А потому в преддверии важной еврокубковой игры Сергей Семак не исключал, что на поле может выйти третий голкипер 19-летний Даниил Одоевский. Во-вторых, выбыл из строя капитан и ключевой центральный защитник Ведран Чорлука. Наконец, покинул команду ведущий нападающий Сердар Азмун.

На смену ему пришли два форварда: Юри Алберто и Иван Сергеев. Болельщики ждали, бросит ли штаб в бой одного из новичков или же сделает ставку на проверенного Артёма Дзюбу, который по слухам летом готов покинуть коллектив.

Вратарская проблема в последний момент разрешилась, и место на последнем рубеже занял Кержаков. А вот выбор полевых прямо указывал на то, что хозяева собираются действовать от обороны: четвёрке защитников Дугласу дос Сантосу, Ярославу Ракицкому, Дмитрию Чистякову и Вячеславу Караваеву в опорной зоне призваны были помогать Вильмар Барриос и Далер Кузяев. Чуть выше расположился Вендел. В атаке ставка была сделана на мощь Дзюбы, а также скорость и креатив Малкома и Клаудиньо, лишь недавно восстановившихся от травм.

Осторожность сине-бело-голубых не удивила, ведь «Бетис» прекрасно смотрится на чужой половине поля. В текущем сезоне Примеры подопечные Мануэля Пеллегрини забили 45 мячей и по этому показателю уступают лишь лидирующему «Реалу» (48). Это позволяет скромной команде сенсационно держаться на третьем месте в чемпионате. Впрочем, гости также испытывали кадровые проблемы. Не приехал в Санкт-Петербург из-за дисквалификации атакующий полузащитник Набиль Фекир — одна из главных звёзд команды. Другой ключевой хавбек Серхио Каналес сдал положительный тест на коронавирус.

В первом тайме болельщики увидели настоящий триллер с пятью голами и невероятными поворотами сюжета. Поначалу казалось, шансов у хозяев нет. Они словно продолжали сборы и проводили очередной контрольный матч, допуская большое количество ошибок. Уже на восьмой минуте гости вышли вперёд. Им помогло стандартное положение. Ракицкий возле собственной штрафной совершил неаккуратный и необязательный подкат против Юссуфа Сабали и получил жёлтую карточку. Капитан «Бетиса» Хоакин выполнил идеальную подачу на линию вратарской, а оставшийся без прикрытия Гвидо Родригес головой спокойно переправил мяч в створ. Со знаком «минус» опять отметился Ракицкий, потерявший оппонента.

Вскоре испанская команда удвоила преимущество в счёте. На этот раз Кузяев совершил обрез в центре поля, и Родригес отправил в прорыв Виллиана Жозе. Бразилец спокойно протащил мяч до чужой штрафной и, не встретив сопротивления, низом идеально пробил в дальний угол с рикошетом от штанги.

Возникло ощущение, что после такого старта интрига в противостоянии умерла. Однако к чести футболистов «Зенита» они не отпустили рук, а, напротив, разозлились. Быстро выяснилось: соперник многое позволяет на своей половине поля, а резервный вратарь Руй Силва действует нервно и неуверенно. Бразильские исполнители петербуржцев плели красивые комбинации возле чужой штрафной, и вскоре это принесло успех. Клаудиньо и Вячеслав Караваев вскрыли левый фланг обороны, а последний выполнил идеальный кросс на Дзюбу. Форвард легко продавил двоих защитников и сократил отставание в счёте.

Не прошло и трёх минут как подопечные Семака отыгрались. Вновь великолепно проявили себя латиноамериканцы, создавшие перегруз на левом краю. Ну а разрезающая передача Вендела на ход Малкому в штрафную получилась шедевральной. Помог и один из защитников оппонента, который не успел создать искусственный офсайд. Экс-форвард «Барселоны» спокойно пробил в дальний угол мимо Силвы. В дальнейшем «Зенит» продолжал действовать уверенно и вполне мог забить ещё. Например, Дзюба после подачи Малкома пробил чуть выше ворот.

Тем обиднее оказался абсолютно необязательный гол «Бетиса» незадолго до перерыва. И вновь хозяева сами себе создали проблемы. Кержаков отдал неудачную передачу на Ракицкого, который не добрался до мяча. Айтор Руибаль совершил перехват и тут же бросил в прорыв Андреса Гуардадо, который спокойно реализовал свой момент — 2:3.

Семак не мог остаться доволен такой игрой в обороне и в перерыве произвёл двойную замену. Поле покинули автор результативной передачи Караваев и проваливший встречу Ракицкий. Вместо них появились Данил Круговой и Андрей Мостовой, призванные закрыть левый фланг. При этом «Зенит» перешёл на схему с тремя центральными защитниками. Кузяев отошёл на правый край, а Барриос опустился вниз. Наконец, Клаудиньо оказался едва ли не в опорной зоне.

Смелые эксперименты тренера не сказались на действиях подопечных в атаке. Они продолжали контролировать мяч и плести комбинации на чужой половине. Правда, с уходом Ракицкого длинных забросов в направлении Дзюбы стало меньше. «Бетис» во втором тайме сосредоточился на удержании счёта и только изредка организовывал контратаки.

Петербуржцы же вполне могли сравнивать счёт. В одном из эпизодов Дзюба вышел один на один с Силвой, но не попал в дальний угол. Да и судья на бровке поднял флажок, сигнализируя об офсайде. А самый опасный момент хозяева создали сразу после появления на поле Алберто. Он стал непосредственным участником этой атаки, развив её передачей с левого фланга в центр на Малкома. Последний же идеальным пасом отправил в прорыв Кузяева. Далер из пределов штрафной пробил самостоятельно, хотя мог отдавать передачу на пустые Алберто, но попал в перекладину.

После этого активность «Зенита» снизилась. Во-первых, покинули поле Клаудиньо и Дзюба, а заменившие их Алберто и Сергеев оказались незаметны. Несмотря на всё старание, им тяжело было с листа проявить себя в такой ответственной встрече. Во-вторых, у петербуржцев банально закончились силы. Нельзя забывать, что для команды это первая официальная игра за два месяца. Хотя Семак пытался на ходу перестраивать схему и вновь вернулся к расстановке с двумя центральными защитниками.

В результате в концовке не удалось организовать даже финальный штурм. Запомнилась разве что хорошая скидка Сергеева в штрафной на Алберто, но удар бразильца успели заблокировать. В целом матч оставил противоречивые впечатления. С одной стороны, «Зенит» потерпел поражение и трижды пропустил, совершив огромное количество ошибок в обороне. С другой, игра коллектива в атаке оставила приятные впечатления. И нет сомнений, что в этой паре ещё ничего не ясно, а чемпиону России в ответной встрече по силам взять своё.