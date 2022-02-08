Семак сообщил, что Крицюк не поможет «Зениту» в матче ЛЕ с «Бетисом»

Главный тренер петербургского «Зенита» рассказал о состоянии Станислава Крицюка перед матчем 1/16 финала Лиги Европы УЕФА с испанским «Бетисом».

«К «Бетису» он точно не будет готов. Из-за болезни его восстановление как раз затянулось на две недели», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Семак затруднился назвать точные сроки восстановления голкипера. Он сообщил, что Крицюк скоро начнёт тренироваться в полную силу.

Крицюк переболел коронавирусом.

Команда Сергея Семака в 1/16 финала плей-офф ЛЕ встретится с испанским «Бетисом». Матчи пройдут 17 и 24 февраля.

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба попал в заявку «Зенита» на матчи плей-офф Лиги Европы.