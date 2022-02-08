Семак сообщил, что Крицюк не поможет «Зениту» в матче ЛЕ с «Бетисом»
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«К «Бетису» он точно не будет готов. Из-за болезни его восстановление как раз затянулось на две недели», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».
Семак затруднился назвать точные сроки восстановления голкипера. Он сообщил, что Крицюк скоро начнёт тренироваться в полную силу.
Крицюк переболел коронавирусом.
Команда Сергея Семака в 1/16 финала плей-офф ЛЕ встретится с испанским «Бетисом». Матчи пройдут 17 и 24 февраля.
Ранее сообщалось, что Артём Дзюба попал в заявку «Зенита» на матчи плей-офф Лиги Европы.