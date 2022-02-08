Семак сообщил, что Крицюк не поможет «Зениту» в матче ЛЕ с «Бетисом»

Короткая ссылка
Главный тренер петербургского «Зенита» рассказал о состоянии Станислава Крицюка перед матчем 1/16 финала Лиги Европы УЕФА с испанским «Бетисом».
Семак сообщил, что Крицюк не поможет «Зениту» в матче ЛЕ с «Бетисом»
  • Gettyimages.ru

«К «Бетису» он точно не будет готов. Из-за болезни его восстановление как раз затянулось на две недели», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Семак затруднился назвать точные сроки восстановления голкипера. Он сообщил, что Крицюк скоро начнёт тренироваться в полную силу.

Крицюк переболел коронавирусом.

Команда Сергея Семака в 1/16 финала плей-офф ЛЕ встретится с испанским «Бетисом». Матчи пройдут 17 и 24 февраля.

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба попал в заявку «Зенита» на матчи плей-офф Лиги Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить