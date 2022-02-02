Дзюба попал в заявку «Зенита» на матчи плей-офф Лиги Европы
- РИА Новости
Нападающий команды из Санкт-Петербурга Артём Дзюба включён в список игроков. В заявку вошёл 21 футболист, сообщает пресс-служба «Зенита».
Команда Сергея Семака в 1/16 финала плей-офф ЛЕ встретится с испанским «Бетисом». Матчи пройдут 17 и 24 февраля.
33-летний Дзюба в сезоне-2021/22 в 24 матчах забил десять мячей и сделал девять результативных передач.
Ранее агент Ракицкого сообщил, что игрок не может договориться по условиям нового контракта с «Зенитом».
Заявка сине-бело-голубых для участия в плей-офф @EuropaLeague 💙 #UELpic.twitter.com/Q0UTZgD3pu— ФК «Зенит» (@zenit_spb) February 2, 2022