Сергеев объяснил, почему симпатизировал «Спартаку»

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Нападающий петербургского «Зенита» Иван Сергеев рассказал, почему симпатизировал московскому «Спартаку».
Сергеев объяснил, почему симпатизировал «Спартаку»
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Симпатизировал. Хотел просто поддержать своих друзей: там играл друг Илья Гапонов, он до сих пор в команде. Женя Макеев там играл, он, как и я, череповчанин. Просто ходил на стадион, смотрел на ребят и поддерживал их», — цитирует Сергеева «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 26-летний форвард провёл 20 матчей за «Крылья Советов», забил восемь мячей и отдал шесть результативных передач. В зимнее трансферное окно Сергеев присоединился к «Зениту».

Ранее сообщалось, что футболистов «МЮ» раздражает, что Роналду хочет руководить раздевалкой.

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