Газзаев считает, что «Зениту» по силам пробиться в финал Лиги Европы

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Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился ожиданиями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы УЕФА между петербургским «Зенитом» и испанским «Бетисом».
Газзаев считает, что «Зениту» по силам пробиться в финал Лиги Европы
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«Бетис» показывает хороший уровень футбола и находится в группе лидеров Примеры. Они реально претендуют на попадание в Лигу чемпионов УЕФА по итогам сезона. «Зенит» же показал неплохой футбол в группе ЛЧ, потому команды в целом равные. На данный момент «Бетис» — это один из реальных кандидатов на победу в турнире. Если «Зенит» пройдёт «Бетис», то я уверен, что «Зенит» вполне может дойти до финала Лиги Европы. Надо ставить именно такую задачу, поскольку российскому клубу это по силам», — цитирует Газзаева Sport24.

Матч «Зенит» — «Бетис» состоится 17 февраля в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 20:45 мск.

Ранее Канчельскис выразил мнение, что у «Зенита» есть шансы на победу над «Бетисом».

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