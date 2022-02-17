Канчельскис считает, что у «Зенита» есть шансы на победу над «Бетисом»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился своими ожиданиями от первого матча 1/16 Лиги Европы УЕФА между санкт-петербургским «Зенитом» и испанским «Бетисом».

«Будем надеяться на победу «Зенита» в матче с «Бетисом» — шансы на это точно есть. С другой стороны, «Зениту» будет очень сложно, поскольку «Бетис» сейчас на очень хорошем ходу, команда пребывает на высоких позициях в Примере и демонстрирует хороший футбол. Проблема заключается в том, что «Зенит» играл только товарищеские матчи, а «Бетис» играл в регулярном чемпионате Испании, потому будет сложно. В любом случае «Зенит» играет дома, при своих болельщиках — это должно придать уверенности. Будет целесообразно сыграть от обороны. Раскрываться против «Бетиса» неправильно, важно сыграть на результат и не пропустить. Будет тяжело, однако «Зениту» надо терпеть, поскольку команды будут находиться не в равных условиях», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

Матч «Зенит» — «Бетис» состоится 17 февраля в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 20:45 мск.

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