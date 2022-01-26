«Побег» Азмуна, хет-трик Ерохина, визит Карпина и советы Дзюбе: что окружало сбор «Зенита» в Дубае

«Зенит» завершил первый сбор в Дубае. В его рамках подопечные Сергея Семака провели три контрольных матча, в которых одержали крупные победы над «Эмирейтс» и «Жилиной» и разошлись миром с «Ботевом». Лучшим бомбардиром команды стал Александр Ерохин, отметившийся дублем и хет-триком. А Артём Дзюба на глазах у главного тренера сборной России Валерия Карпина отличился дважды и попробовал себя в роли центрального защитника. Что же касается его партнёра по линии атаки Сердара Азмуна, то его могут наказать за подписание контракта с «Байером» без ведома петербуржцев.

Проблемы с составом и работа над функциональным состоянием

Первый сбор в Дубае получился для «Зенита» крайне непростым. Наставник команды Сергей Семак главной его целью называл работу над функциональным состоянием. Он намеревался начать постепенный набор формы, чтобы к матчу 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом» 17 февраля подойти во всеоружии.

Однако специалист столкнулся с серьёзными кадровыми проблемами. Вендел, Малком и Сердар Азмун продолжали восстанавливаться после травм и заниматься по индивидуальной программе, хотя десятый номер в итоге принял участие в двух контрольных встречах.

Также по теме Ужесточение контроля или борьба за безопасность: почему фанаты клубов РПЛ выступили против введения Fan ID Фанаты нескольких российских футбольных клубов выступили резко против введения Fan ID. Поклонники «Спартака» объявили о бойкоте всех...

Основной вратарь Станислав Крицюк не прилетел в ОАЭ из-за коронавируса. По информации СМИ, положительные результаты теста получили также Ярослав Ракицкий и Вячеслав Караваев. Неназванные проблемы со здоровьем испытывали Михаил Кержаков и находящийся на просмотре защитник из Казахстана Нуралы Алип.

В результате штабу приходилось не равномерно распределять нагрузку между футболистами, а «затыкать дыры» в составе. Прежде всего это касалось вратарской и оборонительной линий. На последнем рубеже вынуждены были действовать молодые Даниил Одоевский и Давид Бязров. А в центре защиты, помимо капитана Деяна Ловрена и Дмитрия Чистякова, которые после первой игры тоже выбыли из строя, и 19-летнего Данилы Хотулёва, отметились и Вильмар Барриос, и Дуглас дос Сантос, и даже Артём Дзюба.

Показательный момент: перед встречей с «Ботевом» Семаку пришлось договариваться с соперниками о проведении матча в формате два тайма по 40 минут, чтобы не перегрузить тех исполнителей, которые остались в его распоряжении.

Всего в комплексе «Над Аль-Шеба» действующие чемпионы России провели три противостояния, в которых одержали две победы при одной ничьей. В стартовом матче они без малейших проблем разгромили замыкающий турнирную таблицу элитного дивизиона чемпионата ОАЭ «Эмирейтс» (3:0) благодаря дублю Александра Ерохина и голу Клаудиньо.

А вот встреча с четвёртой командой Болгарии «Ботевом» завершилась миром — 2:2. Но больше, чем результативные удары, запомнилась массовая потасовка в концовке с участием футболистов обеих сторон. Одним из активных её участников стал Дзюба. На глазах прибывшего на матч Валерия Карпина нападающий и чужие ворота поразил, и едва не сошёлся с соперником в рукопашной.

У наставника сборной России после финального свистка не могли не спросить, готов ли он вызвать форварда на стыки за право участия в финальной стадии ЧМ-2022 с учётом его желания вернуться. Тренер ответил достаточно жёстко.

«Пойти навстречу в вопросе со сборной? Формулировка странная. Он футболист «Зенита», пусть тренируется и играет, а там всё видно будет. Просто каждый должен заниматься своим делом. Футболист — тренироваться и играть, а тренер — тренировать и выбирать игроков», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Наблюдал Карпин и за последней игрой со словацкой «Жилиной». В ней «Зенит» не оставил оппоненту шансов, несмотря на крайне короткую скамейку запасных, — 5:0. В резерве оказались всего четыре юных футболиста, среди которых вратарь Бязров. Открыть счёт удалось Дзюбе после прекрасной передачи внешней стороной стопы в касание от Далера Кузяева. Затем полузащитник помог отличиться Андрею Мостовому.

А во второй половине на первый план вышел Ерохин. Александр трижды поразил ворота оппонента и с пятью голами стал лучшим бомбардиром команды на сборе в Дубае.

Дзюба, как уже говорилось, ближе к финальному свистку вынужденно опустился в центр обороны. Нападающего уже заменили, когда повреждение получил юный Хотулёв. Семак решил экстренно выпустить Артёма на новую для него позицию, и тот не только справился с прямыми обязанностями, но и начал последнюю голевую атаку.

«Интересно было поиграть даже в товарищеском матче на позиции, на которой никогда не играл. Во дворах мы все играли, конечно, а подвигаться именно так в матче дорогого стоит. И атаку начать, (в которой. — RT) забили гол, вообще прекрасно. Интересный опыт. Конечно, он случился, потому что, к несчастью, у Хотулёва что-то заболело немного. Замен, как видите, нет, поэтому мы, как говорится, как спартанцы, нас человек 12—13 в ущелье встали — и стоим, держимся. Нормально, прикольное ощущение, кайфанул», — приводит слова Дзюбы официальный сайт «Зенита».

Также в этой игре состоялся дебют в составе команды Алипа, который провёл на поле все 90 минут. По словам Семака, защитник поедет на второй сбор в Португалию. В целом тренер хотя и остался доволен качеством футбола в исполнении подопечных в Дубае, куда больше оказался расстроен многочисленными потерями.

«Это сложность ситуации, в которую мы попали. С точки зрения подготовки получилось сложно. Была только небольшая группа игроков, которые смогли провести хорошо этот период. Остальные по разным причинам вылетали, и, конечно, для нас было очень важно, чтобы обошлось без травм, потому что, конечно, многие ещё не готовы играть 90 минут», — посетовал специалист.

Переговоры с нападающим из Бразилии и покупка защитника из России

По информации СМИ, неприятной неожиданностью для сине-бело-голубых стало и подписание Азмуном контракта с «Байером». Истекающее летом соглашение с «Зенитом» футболист продлевать не собирался. Однако, по признанию Семака, иранец намеревался отработать его до конца и уйти свободным агентом. В конце прошлого года и начале текущего появлялось много слухов о возможной продаже Сердара в различные европейские клубы, чтобы успеть заработать хотя бы какие-то деньги, но леверкузенцы среди них не фигурировали.

Однако 22 января они официально объявили, что нападающий присоединится к ним летом. При этом сообщалось, что в Санкт-Петербурге якобы остались этим недовольны, поскольку он уехал в Германию на переговоры, не предупредив руководство. По данным «Спорт-Экспресса», теперь форварда могут перевести во вторую команду и оштрафовать на €50 тыс. за нарушение медицинского регламента. Далее Азмун уехал в сборную Ирана, где у него, по сообщениям местной прессы, обнаружили COVID-19.

Если в «Зените» действительно решат наложить жёсткие санкции на Сердара, то во второй половине сезона останутся без ведущего нападающего. Впрочем, клуб, судя по всему, уже нашёл ему замену в лице страйкера бразильского «Интернасьонала» Юри Алберто. Сообщается, что стороны достигли договорённости о трансфере за €20 млн. В январе он может пройти медосмотр, а летом в случае отсутствия проблем со здоровьем — переехать в Россию.

Истекает действующий контракт и у Дзюбы. Он будет автоматически пролонгирован в случае проведения определённого времени на поле. Однако пока ветеран не набирает нужного количества минут. Тем не менее Семак намекнул, что новое соглашение форварду могут предложить и без выполнения этого условия.

«Дальше вопрос в самом Артёме: устраивает его тот факт, что место в составе никто не гарантирует? И уже нужно понимать мнение игрока. В любом случае на сегодняшний день у него действующий контракт и мне он не говорил о желании уйти», — рассказал тренер в интервью «Чемпионату».

Пока «Зенит» укрепил состав двумя российскими футболистами. Из «Крыльев Советов» перебрался нападающий Иван Сергеев, а из «Урала» — защитник Арсен Адамов. Последний в текущем сезоне ярко проявил себя в составе аутсайдера и даже получил вызов в сборную.

Казалось, футболист близок к переходу в «Локомотив», но в итоге переговоры с железнодорожниками застопорились, а петербуржцы, напротив, не пожалели за него €5 млн (по данным Transfermarkt). В лице Адамова они получили универсального исполнителя, который способен сыграть как на фланге обороны, так и в центре. Комфортно он себя чувствует и в расстановке с тремя центральными защитниками.

А вот находящийся на просмотре Алип, обладающий неплохим первым пасом, является прямой заменой Ракицкому, контракт которого также истекает летом. В «Зените» не теряют надежд его продлить, хотя совсем недавно уход украинца казался неизбежным. Генеральный директор клуба Александр Медведев заявил, что Ракицкому «сделано предложение».