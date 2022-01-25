Ткаченко рассказал, почему Адамов выбрал «Зенит», а не «Локомотив»

Глава ProSports Management Герман Ткаченко объяснил, почему защитник Арсен Адамов решил из «Урала» перейти в «Зенит».

«Больше скажу — предложение «Локо» даже было чуть более привлекательным, но «Урал» категорически отказался обсуждать это. Результат ли это теннисной дипломатии — должны рассказывать Медведев и Иванов», — цитирует Ткаченко «Чемпионат».

Он также добавил, что Адамов посоветовался с Олегом Шатовым. Бывший полузащитник «Зенита» заявил, что такой клуб редко делает предложение, поэтому нужно соглашаться.

25 января 22-летний Адамов подписал четырёхлетний контракт с «Зенитом». Арсен выступал за «Урал» с января 2021 года. В нынешнем сезоне футболист провёл 19 матчей за команду и забил один мяч.

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