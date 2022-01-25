В Парагвайской ассоциации футбола заявили, что у них плохие отношения с ЦСКА из-за Медины

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Генеральный секретарь Парагвайской ассоциации футбола (ПАФ) Луис Канонникофф отреагировал на решение московского ЦСКА не отпускать Хесуса Медину в расположение сборной Парагвая.
В Парагвайской ассоциации футбола заявили, что у них плохие отношения с ЦСКА из-за Медины
  • Legion-Media

«У нас плохие отношения с ЦСКА. Они заключили контракт с Мединой 17-го числа, мы отправили уведомление, и они ответили, что он должен тренироваться по индивидуальной программе», — цитирует генсека ассоциации журналист Бруно Понт в своём Twitter.

Канонникофф добавил, что тренерский штаб хотел бы видеть футболиста в расположении сборной Парагвая на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Напомним, что предыдущим клубом парагвайца был «Нью-Йорк Сити», с которым он стал в прошлом году чемпионом MLS. В минувшем сезоне хавбек провёл за команду 38 матчей, забил девять мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее президент «Урала» заявил, что в клубе советовали Адамову выбрать «Зенит».

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