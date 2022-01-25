Президент «Урала» заявил, что в клубе советовали Адамову выбрать «Зенит»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал переход защитника Арсена Адамова в петербургский футбольный клуб «Зенит».

«Вокруг Адамова было много слухов, но трансфер любит тишину. Футболист и мы посчитали, что в «Зените» будет лучше. И сам Адамов хотел, и мы ему советовали выбрать именно «Зенит». Думаем, что так будет лучше», — цитирует Иванова «Чемпионат».

По его мнению, в остальных клубах на данный момент слишком нестабильная обстановка.

«В «Урале» посчитали, что это более удачный вариант продолжения карьеры. Не разговаривал с Сергеем Семаком, но знаю, что «Зенит» очень хотел этого футболиста. Мы пошли навстречу Адамову и «Зениту» — так будет лучше для всех», — добавил Иванов.

22-летний Адамов подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона-2025/26.

Арсен выступал за «Урал» с января 2021 года. В нынешнем сезоне Адамов провёл 19 матчей за команду и забил один мяч. Он также вызывался в сборную России по футболу на октябрьские матчи.

Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатит за Адамова €5 млн.