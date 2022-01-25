Дзюба высказался об игре в защите в матче с «Жилиной»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба поделился мнением об игре в защите во втором тайме контрольного матча со словацкой «Жилиной».

«Игра в защите — самое прекрасное. Интересно было поиграть, даже в товарищеском матче, на позиции, на которой никогда не играл. Во дворах мы все играли, конечно, а подвигаться именно так в матче дорогого стоит. И атаку начать, забили гол — вообще прекрасно. Интересный опыт», — цитирует Дзюбу пресс-служба «Зенита».

По его словам, он вышел на эту позицию из-за повреждения защитника «Зенита» Данилы Хотулёва, а замен особо не было.

«Я уже лёд наложил, снял всё, а мне говорят: «В центре защиты сыграешь?» От таких предложений не отказываются, мне дважды повторять не надо. Через секунду я уже был готов», — добавил Дзюба.

Матч завершился разгромной победой «Зенита» со счётом 5:0.

Ранее сообщалось, что Дзюба сыграл в матче с «Жилиной» на позиции центрального защитника.