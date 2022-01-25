Дзюба провёл матч с «Жилиной» на позиции центрального защитника

Короткая ссылка
Форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба в контрольном поединке со словацкой «Жилиной» на сборах в ОАЭ сыграл на непривычной для себя позиции.
Дзюба провёл матч с «Жилиной» на позиции центрального защитника
  • Gettyimages.ru

Дзюба, вышедший на поле с статусе капитана команды и отметившийся голом на восьмой минуте, был заменён в середине второго тайма. Спустя десять минут Артём вернулся на поле, заменив Данилу Хотулёва, и доиграл встречу на позиции центрального защитника.

Матч завершился разгромной победой «Зенита» (5:0). Помимо гола Дзюбы, хет-трик оформил Александр Ерохин, а ещё один мяч забил Андрей Мостовой.

Ранее сообщалось, что хет-трик Ерохина помог «Зениту» разгромить «Жилину» в товарищеском матче.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить