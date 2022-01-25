Дзюба провёл матч с «Жилиной» на позиции центрального защитника

Форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба в контрольном поединке со словацкой «Жилиной» на сборах в ОАЭ сыграл на непривычной для себя позиции.

Дзюба, вышедший на поле с статусе капитана команды и отметившийся голом на восьмой минуте, был заменён в середине второго тайма. Спустя десять минут Артём вернулся на поле, заменив Данилу Хотулёва, и доиграл встречу на позиции центрального защитника.

Матч завершился разгромной победой «Зенита» (5:0). Помимо гола Дзюбы, хет-трик оформил Александр Ерохин, а ещё один мяч забил Андрей Мостовой.

Ранее сообщалось, что хет-трик Ерохина помог «Зениту» разгромить «Жилину» в товарищеском матче.