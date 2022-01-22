Усиление ЦСКА, чистка «Краснодара» и ссора в «Рубине»: что происходит в клубах РПЛ в зимнее межсезонье

ЦСКА закрыл проблемные позиции благодаря переходу Хесуса Медины и аренде Юсуфа Языджи, а «Спартак» приобрёл молодого полузащитника «Крыльев Советов» Данила Пруцева. «Локомотив» отпустил Александра Сильянова и Виталия Лисаковича, а «Рубин» отправил в дубль Джордже Деспотовича. «Краснодар» расторг контракт с Урошем Спаичем, а Тонни Вильена изъявил желание подписать полноценное соглашение с «Эспаньолом».

Приход Языджи и Медины

Зимнее трансферное окно ЦСКА проводит пока едва ли не продуктивнее всех претендентов на медали РПЛ. Армейцы, в отличие от «Спартака», не стали устраивать массовую закупку, но грамотно точечно усилили проблемные позиции готовыми мастерами. Разговоры о том, что Юсуф Языджи и Хесус Медина пополнят состав команды, ходили с начала года, и в январе слухи всё-таки подтвердились.

С парагвайцем был подписан полноценный контракт сроком на три с половиной года. Легионер призван закрыть правый фланг атаки, из-за которого Алексей Березуцкий испытал немало головной боли. Летом и осенью он использовал в этой зоне номинального форварда Фёдора Чалова, но эксперимент себя не оправдал. По словам наставника красно-синих, новичок способен сыграть также слева и в роли второго нападающего. Он отлично справляется и с завершением атак. В минувшем сезоне MLS в активе латиноамериканца было девять голов.

Универсален и Языджи, у которого есть опыт выступления даже в опорной зоне. Впрочем, в ней недобора у команды нет. А потому турок с большой долей вероятности расположится на позиции «десятки» и попробует заменить Николу Влашича. Потенциально он способен стать одним из сильнейших футболистов Премьер-лиги. В «Лилле» Юсуф не сумел раскрыться на все 100% из-за тяжёлой травмы, выбившей его из строя на четыре месяца. Тем не менее он помог коллективу стать чемпионом Франции. В России, где скорости ниже, полузащитник может проявить себя, тем более что ему всего 24. В таком случае ЦСКА активирует опцию о выкупе трансфера и получит лидера на долгие годы.

Подписание Пруцева

Наиболее активно на трансферном рынке ведёт себя «Спартак». Клуб с приходом Паоло Ваноли на пост главного тренера и Луки Каттани — на должность спортивного директора придерживается чёткой линии. Покупаются исключительно молодые исполнители, которых через некоторое время можно будет продать дороже. При этом заплатить больше €5 млн (€9 млн) пришлось только за нападающего Шамара Николсона. Он также является единственным легионером, пополнившим состав команды зимой.

На Даниила Хлусевича, Леона Классена и Илью Свинова оказалось потрачено суммарно всего чуть более €4 млн. Приобретение Данила Пруцева полностью вписывается в эту концепцию. Полузащитник молод (21 год) и явно не достиг своего потолка в РПЛ. А потрачено на него было только €1,5 млн.

Футболист способен сыграть на любой позиции в центре поля и вполне может помочь красно-белым, которые осенью регулярно испытывали проблемы в этой зоне. Роман Зобнин часто получал повреждения, а Йоррит Хендрикс ничем себя не проявил. Теперь же у тренерского штаба появится новая опция в полузащите. А Пруцев попытается выиграть конкуренцию за место в основе у других молодых россиян — Наиля Умярова и Руслана Литвинова.

«Крыльям Советов» же остаётся лишь посочувствовать. Вслед за лучшим бомбардиром Иваном Сергеевым самарцы лишились другого ключевого исполнителя. Сразу без двух ведущих игроков весной им будет крайне сложно продолжить вести борьбу за попадание в еврокубки.

Потеря Сильянова и Лисаковича

Продолжает терять людей и «Локомотив». На этой неделе он отпустил сразу двух молодых футболистов. По информации СМИ, Александр Сильянов мог пополнить состав «Динамо», но в итоге на правах аренды до конца сезона перешёл в «Ростов». Это решение руководства железнодорожников выглядит крайне спорно. Во-первых, воспитанник клуба в текущем сезоне регулярно получал практику и действовал достаточно надёжно. Во-вторых, с его уходом Маркус Гисдоль остался всего с одним правым защитником — Максимом Ненаховым, который не выглядел на голову сильнее партнёра.

Уход Лисаковича тоже вызвал вопросы, тем более что москвичи, в отличие от Сильянова, продали белоруса в «Рубин». Пусть Виталий полностью не сумел раскрыться в «Локомотиве» и стать твёрдым игроком основы, он регулярно выходил на поле и приносил пользу. В нынешнем розыгрыше национального первенства в его активе два гола и такое же количество результативных передач. А с продажей Фёдора Смолова он мог начать получать куда больше практики. Наконец, что немаловажно, красно-зелёные отказались от двух исполнителей, не подпадающих под лимит на легионеров.

Взамен клуб как раз берёт иностранцев. Уже пополнил состав коллектива чешский форвард Ян Кухта. Судя по всему, компанию ему в ближайшее время составит 21-летний нападающий «Монако» Вильсон Изидор.

Демарш Деспотовича

А вот Лисаковичу трансфер в «Рубин» пойдёт только на пользу. Если в «Локомотиве» белорус не стал основным форвардом, то в Казани может превратиться в одного из лидеров коллектива. Леонид Слуцкий остро нуждается в нападающих. В прошлом году Джордже Деспотович мучился с травмами, а Герман Онугха и Иван Игнатьев своими шансами не воспользовались.

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Техничный умный футболист способен усилить двукратных чемпионов России и оперативно сыграться с действующими на флангах Хвичей Кварацхелией и Андерсом Дрейером. В отличие от Деспотовича новичок не является чистым нападающим: он регулярно оттягивается в глубину и смещается на фланги, где комбинирует с партнёрами и демонстрирует фирменные финты.

Сам серб в ближайшее время покинет «Рубин». Тренерский штаб решил отправить бомбардира в дубль. По информации СМИ, у футболиста произошёл конфликт со Слуцким. Он разгорелся якобы в том числе из-за нежелания игрока выходить на поле не до конца здоровым. Теперь спортсмен не хочет лишаться большой зарплаты, а клуб не намерен разрывать контракт и выплачивать немалые отступные. По другим данным, причиной опалы послужило нежелание подписывать соглашение с агентом наставника Кристианом Эмиле. Сам нападающий опубликовал на странице в Instagram пост, в котором написал, что больше не будет играть за «Рубин».

Сложно сказать, где он теперь продолжит карьеру, но российские гранды зимой вряд ли обратят внимание на форварда. «Зенит» усилился Сергеевым, а «Динамо» — Смоловым. В ЦСКА есть Антон Заболотный и Чалов, а в «Краснодаре» — Джон Кордоба и Владимир Ильин. В «Спартаке» же конкуренция за места в атаке и без того высочайшая. Теоретически Джордже может помочь «Локомотиву», но вряд ли москвичи заинтересуются возрастным исполнителем, регулярно выбывающим из строя. Вариант один — уезжать в хорошо знакомый чемпионат Казахстана, где ему готовы предложить хорошее соглашение.

Уход Вильены и Спаича

Продолжает расчищать состав и «Краснодар». Зимой южане приобрели Хуниора Алонсо и Эрика Ботхейма и под новичков оперативно освободили легионерские вакансии. Уход Тонни Вильены в «Эспаньол» сюрпризом не стал. Голландец ещё летом не скрывал желания покинуть Россию. Не добавила ему оптимизма и необходимость вынужденно закрывать левый фланг обороны. Спортсмен подчеркнул, что намерен подписать с каталонцами полноценное соглашение, поскольку в арендном есть опция о выкупе.

А с Урошем Спаичем российский коллектив вовсе расторг контракт. Серб не сумел полностью проявить себя в России, хотя летом 2018-го его покупали за €6 млн. Тогда центральный защитник рассматривался как игрок основы на длительный срок и замена Андреасу Гранквисту. В результате спустя всего два года он вынужден был отправиться в аренду в «Фейеноорд» из-за перебора в заявке иностранных футболистов.

За Вильену клуб вовсе заплатил €9 млн, но он тоже не стал полноценным лидером команды, пусть и был достаточно полезен и провёл за южан почти 80 матчей во всех турнирах, забив в них девять мячей.