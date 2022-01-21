СЭ: «Крылья Советов» проявляют интерес к Игнатьеву
- РИА Новости
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, «Рубин» и «Крылья Советов» в последние недели контактируют относительно перехода форварда на правах аренды. При этом казанцы выступают против того, чтобы платить часть зарплаты Игнатьеву в период выступления за другой клуб. Зарплата футболиста составляет порядка €600 тыс. в год.
В текущем сезоне Игнатьев провёл девять матчей в Российской премьер-лиге, не отметившись результативными действиями.
Ранее в комитете по этике РФС выразили готовность рассмотреть поведение Игнатьева в ночном клубе Краснодара.