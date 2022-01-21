СЭ: «Крылья Советов» проявляют интерес к Игнатьеву

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Нападающий казанского «Рубина» Иван Игнатьев попал в сферу интересов «Крыльев Советов».
СЭ: «Крылья Советов» проявляют интерес к Игнатьеву
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, «Рубин» и «Крылья Советов» в последние недели контактируют относительно перехода форварда на правах аренды. При этом казанцы выступают против того, чтобы платить часть зарплаты Игнатьеву в период выступления за другой клуб. Зарплата футболиста составляет порядка €600 тыс. в год.

В текущем сезоне Игнатьев провёл девять матчей в Российской премьер-лиге, не отметившись результативными действиями.

Ранее в комитете по этике РФС выразили готовность рассмотреть поведение Игнатьева в ночном клубе Краснодара.

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