СЭ: «Крылья Советов» проявляют интерес к Игнатьеву

Нападающий казанского «Рубина» Иван Игнатьев попал в сферу интересов «Крыльев Советов».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, «Рубин» и «Крылья Советов» в последние недели контактируют относительно перехода форварда на правах аренды. При этом казанцы выступают против того, чтобы платить часть зарплаты Игнатьеву в период выступления за другой клуб. Зарплата футболиста составляет порядка €600 тыс. в год.

В текущем сезоне Игнатьев провёл девять матчей в Российской премьер-лиге, не отметившись результативными действиями.

Ранее в комитете по этике РФС выразили готовность рассмотреть поведение Игнатьева в ночном клубе Краснодара.