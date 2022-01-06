В комитете по этике РФС выразили готовность рассмотреть поведение Игнатьева
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Накануне журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале опубликовал видео, на котором охрана выводит 23-летнего футболиста из ночного клуба в Красноярске, где тот отмечал день рождения. Предполагается, что Игнатьев находился в состоянии алкогольного опьянения.
«Я придерживаюсь точки зрения, что подобное поведение недопустимо для спортсмена. Если к нам поступит от соответствующих лиц РФС обращение в комитет, то мы обязательно его рассмотрим. Я бы так охарактеризовал этот инцидент», — цитирует Андреева РИА Новости.
В текущем сезоне Игнатьев принял участие в девяти матчах РПЛ, не сумев отметиться результативными действиями.
Ранее Сайманов заявил, что «Рубин» не будет наказывать Игнатьева за поведение в ночном клубе.