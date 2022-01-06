В комитете по этике РФС выразили готовность рассмотреть поведение Игнатьева

Председатель комитета по этике Российского футбольного союза Семён Андреев заявил, что будет готов рассмотреть поведение нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева, если поступит соответствующее обращение.

Накануне журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале опубликовал видео, на котором охрана выводит 23-летнего футболиста из ночного клуба в Красноярске, где тот отмечал день рождения. Предполагается, что Игнатьев находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Я придерживаюсь точки зрения, что подобное поведение недопустимо для спортсмена. Если к нам поступит от соответствующих лиц РФС обращение в комитет, то мы обязательно его рассмотрим. Я бы так охарактеризовал этот инцидент», — цитирует Андреева РИА Новости.

В текущем сезоне Игнатьев принял участие в девяти матчах РПЛ, не сумев отметиться результативными действиями.

Ранее Сайманов заявил, что «Рубин» не будет наказывать Игнатьева за поведение в ночном клубе.