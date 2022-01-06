Сайманов заявил, что «Рубин» не будет наказывать Игнатьева за поведение в ночном клубе

Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов отреагировал на информацию о том, что футболист Иван Игнатьев был выгнан из ночного клуба в состоянии алкогольного опьянения.

«Будут ли какие-то санкции к Игнатьеву со стороны клуба? Нет», — цитирует Сайманова «Спорт-Экспресс».

В одном из ночных клубов Краснодара футболист праздновал своё 23-летие. Будучи в нетрезвом состоянии, он позволил себе агрессивное поведение. Охранники выгнали Игнатьева из заведения.

По итогам первой половины сезона «Рубин» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 18 матчах 22 очка.

Ранее сообщалось, что «Динамо» интересуется защитником «Сан-Лоренсо».