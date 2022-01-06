Сайманов заявил, что «Рубин» не будет наказывать Игнатьева за поведение в ночном клубе
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«Будут ли какие-то санкции к Игнатьеву со стороны клуба? Нет», — цитирует Сайманова «Спорт-Экспресс».
В одном из ночных клубов Краснодара футболист праздновал своё 23-летие. Будучи в нетрезвом состоянии, он позволил себе агрессивное поведение. Охранники выгнали Игнатьева из заведения.
По итогам первой половины сезона «Рубин» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 18 матчах 22 очка.
Ранее сообщалось, что «Динамо» интересуется защитником «Сан-Лоренсо».