Сайманов заявил, что «Рубин» не будет наказывать Игнатьева за поведение в ночном клубе

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Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов отреагировал на информацию о том, что футболист Иван Игнатьев был выгнан из ночного клуба в состоянии алкогольного опьянения.
Сайманов заявил, что «Рубин» не будет наказывать Игнатьева за поведение в ночном клубе
  • © rubin-kazan.ru

«Будут ли какие-то санкции к Игнатьеву со стороны клуба? Нет», — цитирует Сайманова «Спорт-Экспресс».

В одном из ночных клубов Краснодара футболист праздновал своё 23-летие. Будучи в нетрезвом состоянии, он позволил себе агрессивное поведение. Охранники выгнали Игнатьева из заведения.

По итогам первой половины сезона «Рубин» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 18 матчах 22 очка.

Ранее сообщалось, что «Динамо» интересуется защитником «Сан-Лоренсо».

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