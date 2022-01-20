Увольнение Гончаренко, назначение Фарке и лимит на легионеров: о чём Галицкий рассказал в первом большом интервью за год

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий впервые за долгое время дал большое интервью журналистам. В нём он рассказал о причинах отставки Виктора Гончаренко и объяснил, почему на его место было решено пригласить специалиста из дальнего зарубежья Даниэля Фарке. Бизнесмен также поддержал реформы в российском футболе и назвал оптимальный вариант лимита на легионеров в РПЛ. Вместе с тем он раскритиковал финансовый fair-play, который, по его мнению, мешает составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство.

В начале года «Краснодар» невольно стал одним из главных ньюсмейкеров российского футбола. Славящийся в том числе доверием по отношению к тренерам клуб расстался с Виктором Гончаренко спустя всего девять месяцев после назначения. При этом причины произошедшего до конца остались неясными.

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Его место занял Даниэль Фарке, хотя ещё несколько лет назад владелец южан Сергей Галицкий подчёркивал, что ему не нужны «всякие тухели» (иностранцы. — RT). До немца с южанами трудился только один специалист из дальнего зарубежья серб Славолюб Муслин, который помимо России работал в Белоруссии и на Украине и хорошо знал русский язык.

Редко дающий интервью Галицкий согласился пообщаться с журналистами телеканала «Матч Премьер».

Началась беседа как раз с обсуждения Фарке и припоминания гостю той самой фразы о «всяких тухелях». Он подчеркнул, что в системе клуба и стране сейчас просто нет человека, который способен возглавить коллектив и поддерживать его фирменный стиль. Не сразу удалось найти его и в Европе. По словам бизнесмена, переговоры с представителями нового наставника получились очень непростыми, и «Краснодар» даже рисковал отправиться на сборы без рулевого.

«Это решение получилось для нас очень быстрым. Мы знаем, во что играет этот тренер, и немного смотрели на его команды. Хотим, чтобы у нас был такой же футбол. А какой получится с нашими исполнителями, никто не знает», — подчеркнул Галицкий.

В приходе специалиста из Германии «с другими взглядами» он нашёл немало плюсов. Бизнесмен считает, что сотрудничество с немцем обогатит клуб новым опытом, а лигу сделает только сильнее. У владельца «Краснодара» также спросили, не думал ли он пригласить Владимира Федотова или Александра Кержакова. Тот ответил, что они в настоящий момент плодотворно работают в «Сочи» и «Нижнем Новгороде» соответственно, а южане, в свою очередь, не являются школой для экспериментов, чтобы давать шанс всем тренерам.

Разумеется, у Галицкого не могли не спросить о расставании с Гончаренко. Он не стал подробно рассказывать о причинах, но подчеркнул, что дело вовсе не в уходе команды на зимний перерыв на пятом месте в турнирной таблице РПЛ и вылете из Кубка России.

«Гончаренко проделал неплохую работу. Нам не повезло. Взяли бы «Крылья Советов» и ЦСКА, всё было бы по-другому. Есть вопрос с количеством футболистов. Мало когда он имел полный состав. Да, мы изменили стиль, но это не было критично. Мы продолжаем играть в атаку и вместе с «Зенитом» создаём больше всего моментов... Но тот футбол, который мы хотим видеть, требует исполнителей немного другого уровня», — объяснил гость.

По версии многих любителей футбола, далеко не каждый тренер в принципе способен сработаться с владельцем, поскольку он привык досконально интересоваться делами коллектива и едва ли не каждый день общаться с наставниками. Галицкий в ответ парировал: с Фарке он лишь дважды разговаривал по Skype.

«Вы сами себе создали легенду, что Галицкому нужно каждый день беседовать с тренером. Живите с этой сказкой и дальше. Если президент прилетает на тренировки своего клуба, это хорошо... Это хорошо и для болельщиков, поскольку они знают: президент живёт своим клубом. Но всегда говорил и говорю: я узнаю состав на игру вместе со всеми. Видимо, этот миф никогда не сломаем», — подчеркнул предприниматель.

Отдельно он рассказал о кадровой ситуации в команде. По его словам, у полузащитников Реми Кабелла и Виктора Классона летом заканчивается срок действия контрактов, и руководство ведёт переговоры об их продлении. А воспитанники клуба Даниил Уткин и Магомед-Шапи Сулейманов вполне могут вернуться из аренд в «Ахмате» и «Гиресунспоре» соответственно.

«Шапи нужна была практика. Он хочет вернуться в «Краснодар», но сильнее, чтобы чаще получать место в составе. Шапи — это пример феноменального влияния болезни на спортсмена. Мы все смотрим, как российские футболисты играют за рубежом. Сулейманов начинает набирать всё лучше и лучше. Мы ждём его дома», — заявил владелец.

При этом в зимнее трансферное окно «Краснодар» пока ограничился двумя приобретениями. Состав коллектива пополнили парагвайский центральный защитник Хуниор Алонсо и норвежский хавбек Эрик Ботхейм. Галицкий отметил: переговоры по ним проходили несложно и «в разумных пределах».

От обсуждения новичков гость перешёл к одной из самых главных тем интервью — финансовому fair-play. По его мнению, это нововведение крайне негативно сказалось на «Краснодаре». Сейчас южане не могут себе позволить иметь бюджет как у грандов, в частности «Зенита», а потому побороться с петербуржцами за золото в ближайшее время будет непросто.

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«Я уже говорил, что мы можем никогда и не стать чемпионами. Нахождение в футболе — максимальная радость. Мы хотим выиграть кубок, стать чемпионами. Но, может, в моей жизни этого не случится. Всё равно это будет лучшее время, которое я провожу. Это любимая наша игра», — признался бизнесмен.

Едва ли не важнее результата для Галицкого следование собственному фирменному стилю. Он также продолжает верить в то, что когда-нибудь в стартовом составе «Краснодара» окажутся 11 воспитанников.

«Стратегия, философия — высокопарные слова, которые произносятся в футболе. Мы тренируемся каждый день, выходим играть в выходные, чтобы наши болельщики пришли и увидели это действо. Стратегия на пять лет стать чемпионом вселенной — у нас такого нет. Существует только следующее воскресенье. Правда у нас одна — мы доведём 11 воспитанников до стартового состава», — пообещал предприниматель.

Обсудили с ним и назревающие в РПЛ реформы. В целом владелец «Краснодара» их поддержал, но не в части изменения формата розыгрыша национального первенства. По его словам, следует продолжать разыгрывать привычный гладкий чемпионат без деления на сильнейших и слабейших или плей-офф.

Вероятно, в самое ближайшее время изменения коснутся и лимита на легионеров. По информации СМИ, со следующего сезона участники смогут заявлять 12 иностранцев и одновременно выпускать на поле не больше восьми. Эту схему Галицкий назвал оптимальной. Но куда важнее, чтобы сильные российские футболисты также не уезжали из страны в поисках высокой зарплаты. В качестве примера он назвал нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

«Я обожаю Дмитрия Губерниева. Может, только из-за него смотрю биатлон. Но когда он говорит, что Тюкавин хочет лежать в тёплой ванне, а не ехать на Запад, не соглашаюсь. Продолжаю считать, что лучшие должны оставаться в России. Иностранные и российские футболисты должны играть у нас, чтобы сделать чемпионат лучше», — подчеркнул бизнесмен.

Наконец, он критически высказался о введении паспорта болельщиков, хотя и заявил, что после принятия соответствующего закона под него остаётся только подстраиваться.

«Тут две стороны медали. Мне не нравится усложнение процесса. Мы и так уже все находимся под контролем. Вышел на улицу — за тобой следят спутники. Люди, которые любят футбол, должны на него идти. Но если ты приехал в другой город и решил посетить матч, сделать это будет сложнее», — подытожил Галицкий.