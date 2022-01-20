Увольнение Гончаренко, назначение Фарке и лимит на легионеров: о чём Галицкий рассказал в первом большом интервью за год
- Сергей Галицкий
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
В начале года «Краснодар» невольно стал одним из главных ньюсмейкеров российского футбола. Славящийся в том числе доверием по отношению к тренерам клуб расстался с Виктором Гончаренко спустя всего девять месяцев после назначения. При этом причины произошедшего до конца остались неясными.
Его место занял Даниэль Фарке, хотя ещё несколько лет назад владелец южан Сергей Галицкий подчёркивал, что ему не нужны «всякие тухели» (иностранцы. — RT). До немца с южанами трудился только один специалист из дальнего зарубежья серб Славолюб Муслин, который помимо России работал в Белоруссии и на Украине и хорошо знал русский язык.
Редко дающий интервью Галицкий согласился пообщаться с журналистами телеканала «Матч Премьер».
Началась беседа как раз с обсуждения Фарке и припоминания гостю той самой фразы о «всяких тухелях». Он подчеркнул, что в системе клуба и стране сейчас просто нет человека, который способен возглавить коллектив и поддерживать его фирменный стиль. Не сразу удалось найти его и в Европе. По словам бизнесмена, переговоры с представителями нового наставника получились очень непростыми, и «Краснодар» даже рисковал отправиться на сборы без рулевого.
«Это решение получилось для нас очень быстрым. Мы знаем, во что играет этот тренер, и немного смотрели на его команды. Хотим, чтобы у нас был такой же футбол. А какой получится с нашими исполнителями, никто не знает», — подчеркнул Галицкий.
В приходе специалиста из Германии «с другими взглядами» он нашёл немало плюсов. Бизнесмен считает, что сотрудничество с немцем обогатит клуб новым опытом, а лигу сделает только сильнее. У владельца «Краснодара» также спросили, не думал ли он пригласить Владимира Федотова или Александра Кержакова. Тот ответил, что они в настоящий момент плодотворно работают в «Сочи» и «Нижнем Новгороде» соответственно, а южане, в свою очередь, не являются школой для экспериментов, чтобы давать шанс всем тренерам.
Разумеется, у Галицкого не могли не спросить о расставании с Гончаренко. Он не стал подробно рассказывать о причинах, но подчеркнул, что дело вовсе не в уходе команды на зимний перерыв на пятом месте в турнирной таблице РПЛ и вылете из Кубка России.
«Гончаренко проделал неплохую работу. Нам не повезло. Взяли бы «Крылья Советов» и ЦСКА, всё было бы по-другому. Есть вопрос с количеством футболистов. Мало когда он имел полный состав. Да, мы изменили стиль, но это не было критично. Мы продолжаем играть в атаку и вместе с «Зенитом» создаём больше всего моментов... Но тот футбол, который мы хотим видеть, требует исполнителей немного другого уровня», — объяснил гость.
По версии многих любителей футбола, далеко не каждый тренер в принципе способен сработаться с владельцем, поскольку он привык досконально интересоваться делами коллектива и едва ли не каждый день общаться с наставниками. Галицкий в ответ парировал: с Фарке он лишь дважды разговаривал по Skype.
«Вы сами себе создали легенду, что Галицкому нужно каждый день беседовать с тренером. Живите с этой сказкой и дальше. Если президент прилетает на тренировки своего клуба, это хорошо... Это хорошо и для болельщиков, поскольку они знают: президент живёт своим клубом. Но всегда говорил и говорю: я узнаю состав на игру вместе со всеми. Видимо, этот миф никогда не сломаем», — подчеркнул предприниматель.
Отдельно он рассказал о кадровой ситуации в команде. По его словам, у полузащитников Реми Кабелла и Виктора Классона летом заканчивается срок действия контрактов, и руководство ведёт переговоры об их продлении. А воспитанники клуба Даниил Уткин и Магомед-Шапи Сулейманов вполне могут вернуться из аренд в «Ахмате» и «Гиресунспоре» соответственно.
«Шапи нужна была практика. Он хочет вернуться в «Краснодар», но сильнее, чтобы чаще получать место в составе. Шапи — это пример феноменального влияния болезни на спортсмена. Мы все смотрим, как российские футболисты играют за рубежом. Сулейманов начинает набирать всё лучше и лучше. Мы ждём его дома», — заявил владелец.
При этом в зимнее трансферное окно «Краснодар» пока ограничился двумя приобретениями. Состав коллектива пополнили парагвайский центральный защитник Хуниор Алонсо и норвежский хавбек Эрик Ботхейм. Галицкий отметил: переговоры по ним проходили несложно и «в разумных пределах».
От обсуждения новичков гость перешёл к одной из самых главных тем интервью — финансовому fair-play. По его мнению, это нововведение крайне негативно сказалось на «Краснодаре». Сейчас южане не могут себе позволить иметь бюджет как у грандов, в частности «Зенита», а потому побороться с петербуржцами за золото в ближайшее время будет непросто.
«Я уже говорил, что мы можем никогда и не стать чемпионами. Нахождение в футболе — максимальная радость. Мы хотим выиграть кубок, стать чемпионами. Но, может, в моей жизни этого не случится. Всё равно это будет лучшее время, которое я провожу. Это любимая наша игра», — признался бизнесмен.
Едва ли не важнее результата для Галицкого следование собственному фирменному стилю. Он также продолжает верить в то, что когда-нибудь в стартовом составе «Краснодара» окажутся 11 воспитанников.
«Стратегия, философия — высокопарные слова, которые произносятся в футболе. Мы тренируемся каждый день, выходим играть в выходные, чтобы наши болельщики пришли и увидели это действо. Стратегия на пять лет стать чемпионом вселенной — у нас такого нет. Существует только следующее воскресенье. Правда у нас одна — мы доведём 11 воспитанников до стартового состава», — пообещал предприниматель.
Обсудили с ним и назревающие в РПЛ реформы. В целом владелец «Краснодара» их поддержал, но не в части изменения формата розыгрыша национального первенства. По его словам, следует продолжать разыгрывать привычный гладкий чемпионат без деления на сильнейших и слабейших или плей-офф.
Вероятно, в самое ближайшее время изменения коснутся и лимита на легионеров. По информации СМИ, со следующего сезона участники смогут заявлять 12 иностранцев и одновременно выпускать на поле не больше восьми. Эту схему Галицкий назвал оптимальной. Но куда важнее, чтобы сильные российские футболисты также не уезжали из страны в поисках высокой зарплаты. В качестве примера он назвал нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.
«Я обожаю Дмитрия Губерниева. Может, только из-за него смотрю биатлон. Но когда он говорит, что Тюкавин хочет лежать в тёплой ванне, а не ехать на Запад, не соглашаюсь. Продолжаю считать, что лучшие должны оставаться в России. Иностранные и российские футболисты должны играть у нас, чтобы сделать чемпионат лучше», — подчеркнул бизнесмен.
Наконец, он критически высказался о введении паспорта болельщиков, хотя и заявил, что после принятия соответствующего закона под него остаётся только подстраиваться.
«Тут две стороны медали. Мне не нравится усложнение процесса. Мы и так уже все находимся под контролем. Вышел на улицу — за тобой следят спутники. Люди, которые любят футбол, должны на него идти. Но если ты приехал в другой город и решил посетить матч, сделать это будет сложнее», — подытожил Галицкий.