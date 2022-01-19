Галицкий объяснил назначение Фарке главным тренером «Краснодара»

Владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий прокомментировал назначение на пост главного тренера команды немецкого специалиста Даниэля Фарке.

«Сейчас внутри школы у нас нет тренера, который бы мог возглавить команду с достаточно именитыми футболистами. Такого тренера, который мог бы поддержать наш стиль. Все смеются над этим, но для нас стиль важнее всего» — заявил Галицкий в эфире телеканала «Матч Премьер».

По его словам, клуб следил за российскими тренерами, но не нашёл того, кто мог бы хорошо работать в стилистике команды.

«Специалистов с западного рынка даже в Москву тяжело затащить, а что говорить о Краснодаре. Переговоры у нас были очень тяжёлые, практически на флажке договорились. Мы могли зайти в предсезонку без тренера. Но для нас главным в Фарке было то, что мы увидели у него нужный нам стиль. Это для нас самое важное», — добавил функционер.

5 января «Краснодар» объявил об отставке Виктора Гончаренко, который возглавлял команду в апреле 2021 года. Его на посту сменил немец Даниэль Фарке.

После 18 туров «Краснодар» в турнирной таблице Российской премьер-лиги занимает пятое место, набрав 29 очков.

Ранее Галицкий впервые высказался об отставке Гончаренко из «Краснодара».