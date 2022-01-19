Талалаев — о назначении Фарке на пост тренера «Краснодара»: очень удивлён

Наставник грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал назначение немца Даниэля Фарке на пост главного тренера «Краснодара».

«Я очень удивлён, что Галицкий взял Фарке. Тренер с именем, но без серьёзных титулов», — цитирует Талалаева Sport24.

Контракт «Краснодара» с 45-летним немцем рассчитан до 30 июня 2024 года. Фарке был без работы с ноября 2021 года, после того как покинул «Норвич Сити». Он возглавлял клуб с 2017 года и дважды выводил команду из Чемпионшипа в Английскую премьер-лигу.

5 января «Краснодар» объявил об отставке Виктора Гончаренко.

По итогам первой половины сезона «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, в 18 матчах набрав 29 очков.

Ранее бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев прокомментировал назначение наставником клуба Фарке.





