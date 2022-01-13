Ташуев объяснил, почему Галицкий выбрал Фарке новым главным тренером «Краснодара»

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев прокомментировал назначение наставником клуба Даниэля Фарке.

«Про Фарке раньше знал лишь статистику, что он выиграл Чемпионшип. Но в Чемпионшипе один уровень футболистов, а в РПЛ другой. Но Сергей Николаевич (Галицкий) выбирал не сгоряча. Стилеобразующие для него вещи — это атакующий футбол, направленный на доминацию, личностные качества. Человек меняет свое мировоззрение, вносит нововведения, потому Галицкий и поставил иностранного тренера. К тому же, скорее всего, на него произвела впечатление успешная работа Шварца в «Динамо». Но Шварц попал просто в благодатную среду, где появились новые хозяева. Возможно, потому и пошёл спрос на немцев, как в своё время, когда Гус Хиддинк был в сборной России, увеличился спрос на голландцев. А что будет в итоге, хороший это или плохой специалист — никто не скажет. Специалист есть, он изучен, но сумеет ли он понять ментальность российского футбола, игроков, которые отличаются от европейских своей психологией?» — цитирует Ташуева Sport24.

Контракт «Краснодара» с 45-летним немцем, который ранее возглавлял английский «Норвич», рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Канчельскис высказался о назначении Фарке.