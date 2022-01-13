Ташуев объяснил, почему Галицкий выбрал Фарке новым главным тренером «Краснодара»

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Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев прокомментировал назначение наставником клуба Даниэля Фарке.
Ташуев объяснил, почему Галицкий выбрал Фарке новым главным тренером «Краснодара»
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«Про Фарке раньше знал лишь статистику, что он выиграл Чемпионшип. Но в Чемпионшипе один уровень футболистов, а в РПЛ другой. Но Сергей Николаевич (Галицкий) выбирал не сгоряча. Стилеобразующие для него вещи — это атакующий футбол, направленный на доминацию, личностные качества. Человек меняет свое мировоззрение, вносит нововведения, потому Галицкий и поставил иностранного тренера. К тому же, скорее всего, на него произвела впечатление успешная работа Шварца в «Динамо». Но Шварц попал просто в благодатную среду, где появились новые хозяева. Возможно, потому и пошёл спрос на немцев, как в своё время, когда Гус Хиддинк был в сборной России, увеличился спрос на голландцев. А что будет в итоге, хороший это или плохой специалист — никто не скажет. Специалист есть, он изучен, но сумеет ли он понять ментальность российского футбола, игроков, которые отличаются от европейских своей психологией?» — цитирует Ташуева Sport24.

Контракт «Краснодара» с 45-летним немцем, который ранее возглавлял английский «Норвич», рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Канчельскис высказался о назначении Фарке.

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