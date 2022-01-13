Канчельскис — о Фарке: брать тренера из «Норвича» — это смешно

Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Канчельскис отреагировал на назначение на пост главного тренера «Краснодара» Даниэля Фарке.

«Брать тренера из «Норвича» — это смешно. Понимаю, взяли бы тренера из «Ливерпуля», «Челси». Но у них свои понятия. «Норвич» борется за выживание, у «Краснодара» же другие цели и задачи. Видимо, хотят быть как «Норвич», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Немецкий специалист был без работы с ноября 2021 года, после того как покинул «Норвич Сити». Он возглавлял клуб с 2017 года и дважды выводил команду из Чемпионшипа в Английскую премьер-лигу.

По итогам первой половины сезона «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, в 18 матчах набрав 29 очков.

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