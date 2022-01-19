Галицкий впервые высказался об отставке Гончаренко из «Краснодара»

Владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий впервые прокомментировал увольнение белорусского специалиста Виктора Гончаренко с поста главного тренера.

«Все отношения тренера и клуба останутся внутри. У вас появилась программа, куда всех приглашают днём, но мы в такое превращаться не будем. Это было не увольнение по результату. Хочу закрыть эту тему. Мы не должны превращаться во что-то», — заявил Галицкий в эфире телеканала «Матч Премьер».

5 января «Краснодар» объявил об отставке Гончаренко, который возглавлял команду в апреле 2021 года. Его на посту сменил немец Даниэль Фарке.

После 18 туров «Краснодар» в турнирной таблице Российской премьер-лиги занимает 18-е место, набрав 29 очков.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» проиграл «Легии» в первом матче под руководством Фарке.