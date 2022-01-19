Галицкий заявил, что для чемпионства «Краснодару» нужен бюджет как у «Зенита»

Владелец футбольного клуба «Краснодара» Сергей Галицкий ответил на вопрос, чего не хватает его команде для чемпионства в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Бюджет как у «Зенита». Чудес не бывает. Худшее, что придумали, — это финансовый фэйр-плей. Мы не можем себе позволить такой же бюджет. Может, мы вообще никогда не станем чемпионами», — заявил Галицкий в эфире телеканала «Матч Премьер».

При этом он подчеркнул, что «быки» хотят выиграть и чемпионат, и кубок страны, однако главное — это сама причастность к футбольному празднику.

«Мы на Цое воспитаны. Нам не нужна победой любой ценой — отстоять и отбиться. Мы такие. Нравится это кому-то или нет», — добавил Галицкий.

После 18 туров «Краснодар» в турнирной таблице Российской премьер-лиги занимает пятое место, набрав 29 очков.

Ранее Галицкий объяснил назначение немца Даниэля Фарке главным тренером «Краснодара».