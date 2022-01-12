Выбор Сергеева, мотивация Смолова и вызов Жиркова: главные вопросы зимней трансферной кампании РПЛ

Почему переход Ивана Сергеева является усилением для «Зенита», а Фёдор Смолов способен помочь «Динамо»? Сумеет ли заиграть в «Локомотиве» Ян Кухта и получится ли у «Краснодара» решить проблему в центре обороны с приобретением Хуниора Алонсо? Чем можно объяснить желание ЦСКА найти усиление за рубежом и какой интерес у «Рубина» к оказавшимся невостребованными в грандах россиянам? Ответы на главные вопросы зимней трансферной кампании РПЛ — в материале RT.

Действительно ли Сергеев — усиление для «Зенита»?

О переходе Ивана Сергеева в «Зенит» с конца декабря говорили, как о свершившемся факте. И уже в начале января нападающий поставил подпись под контрактом с клубом. Для петербуржцев важность этого трансфера сложно переоценить. Летом истекает срок действия соглашений у Сердара Азмуна и Артёма Дзюбы, и действующие чемпионы рисковали остаться без форвардов. При этом иранец, по информации СМИ, зимой может уехать в Европу, а к россиянину продолжает проявлять интерес «Рубин».

Сергеев же способен помочь петербуржцам здесь и сейчас. Он находится в самом расцвете сил (26 лет) и невероятно мотивирован. У некоторых болельщиков могут возникнуть сомнения касательно его состоятельности на столь высоком уровне, учитывая, что футболист проводит дебютный сезон в РПЛ. Однако в «Крыльях Советов» он проявил себя ярко, в 18 матчах Премьер-лиги забив шесть мячей и отдав четыре результативные передачи. Да и заплатил за футболиста с российским паспортом клуб по некоторым данным всего в районе €2 млн.

При этом в атаке Сергеев умеет практически всё. С одной стороны, его можно назвать «киллером», идеально использующим свои моменты. Например, в текущем розыгрыше национального первенства он имеет показатель ожидаемых голов (xG) — 7,76. Реализовать удалось шесть из них — хороший результат. Иван — идеальный нападающий штрафной, который вовремя открывается в нужной точке. Вместе с тем он хорош в подыгрыше и не жадничает в ситуациях, когда партнёр находится в более выгодной позиции. В перспективе новичок способен идеально сыграться с Клаудиньо и Малкомом.

Зачем Смолов «Динамо» и «Динамо» Смолову?

Совсем скоро должен обрести новую команду и другой российский нападающий Фёдор Смолов, которого «Локомотив» уже отзаявил. С большой долей вероятности он вернётся в «Динамо». Для бело-голубых это приобретение выглядит вполне логично. Осенью порой возникало ощущение, что москвичам не хватает опытного форварда. Константин Тюкавин и Вячеслав Грулёв хотя и талантливы, в силу молодости нестабильны. А Сильвестр Игбун осел в запасе и покинул клуб.

31-летний нападающий способен принести команде немало пользы. Во-первых, в линии атаки появится матёрый исполнитель, который на клубном уровне становился лучшим бомбардиром РПЛ, играл в Лиге чемпионов и забивал «Реалу» и «Барселоне» в Примере, а со сборной принимал участие в финальных стадиях ЧМ и Евро. Футболист с таким опытом в состоянии дать немало важных подсказок молодым партнёрам.

К тому же он пока может регулярно забивать, что показала вторая часть прошлого сезона и начало нынешнего. Вопрос в том, как его станет использовать Сандро Шварц и справится ли ветеран с большим объёмом работы в прессинге. Нельзя исключать, в новом коллективе он превратится в выходящего на замену джокера.

«Динамо» же поможет Смолову обрести новую мотивацию, которой ему, кажется, не всегда хватало в последнее время. Теперь у Фёдора есть отличный стимул — вернуться в команду, где он начинал свой путь в футболе, и привести её к первому за много лет чемпионству. Тем более, сам форвард ни разу в карьере не завоёвывал золото первенства страны.

Почему «Локомотив» сделал ставку на Кухту в нападении?

Заменить Смолова и расторгнувшего контракт с клубом Зе Луиша в «Локомотиве», судя по всему, призван нападающий сборной Чехии Ян Кухта. Сообщается, что железнодорожники заплатят «Славии» за голеадора €5 млн и подпишут с новичком четырёхлетний контракт.

Сложно сказать, сумеет ли Кухта принести пользу москвичам, но у него есть для этого всё. Во-первых, футболист находится в самом расцвете сил. В январе нападающему исполнилось 25 лет, и его вполне можно продать дороже. А потому данный трансфер вписывается в концепцию развития клуба от нового руководства. Во-вторых, в прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, отличившись 15 раз, и помог пражанам оформить «золотой дубль». Кухта смотрелся настолько хорошо, что попал на карандаш к тренерскому штабу сборной и осенью провёл четыре встречи в её составе.

Яна вполне можно назвать прямой заменой Смолову. При росте 184 сантиметра он не слишком часто забивает головой, зато обладает голевым чутьём, которое позволяет ему реализовывать даже неочевидные моменты. Вдобавок он с удовольствием смещается на фланги и полезен в подыгрыше. Неслучайно чех не только регулярно сам поражает ворота соперников, но и ассистирует партнёрам. В прошлом сезоне он сделал это 12 раз во всех турнирах, а за половину нынешнего — восемь.

Сколько ещё легионеров купит ЦСКА?

Усиление за рубежом ищет и ЦСКА. Ранее уже сообщалось об интересе клуба к Микаэлю Кюизансу и Юсуфу Языджи. Судя по информации СМИ, армейцы близки к подписанию соглашения с турком. По словам агента футболиста Адема Чебеджи, «всё идёт на очень высоком уровне». В ближайшее время может оказаться в Москве и атакующий полузащитник «Нью-Йорк Сити» Хесус Медина.

Столь активная трансферная кампания свидетельствует о том, что красно-синие ставят перед собой во второй половине сезона самые высокие задачи. В клубе прекрасно понимают: для того, чтобы включиться в борьбу за медали и вернуться в еврокубки требуется не молодёжь, а исполнители, готовые усилить коллектив здесь и сейчас. Следовательно, красно-синие намерены переплачивать, не дожидаясь лета.

К сожалению, ЦСКА на рынке в последние годы совершил сразу две серьёзные осечки, которые были не свойственны ему ранее. До сих пор не заиграли приобретённые за немалые деньги нападающий Адольфо Гайч и защитник Бруно Фукс. Болельщикам лишь остаётся надеяться, что на этот раз руководство попадёт в точку, а новичкам удастся быстро адаптироваться к России.

Решит ли Алонсо проблемы «Краснодара» в обороне?

А самый дорогой трансфер в начале года в РПЛ совершил «Краснодар». Южане за €8 млн приобрели Хуниора Алонсо. Понять выбор клуба можно, ведь центр обороны команды стал её ахиллесовой пятой. В прошлом сезоне коллектив пропустил 45 мячей только в чемпионате и занял по этому показателю 12-е место. В текущем ситуация заметно улучшилась — 18 голов в 18 встречах. Тем не менее, нервничать тренерскому штабу приходилось регулярно. Из-за травмы Александра Мартыновича пару непредсказуемому в плане ошибок Кайо составил не самый надёжный Егор Сорокин.

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Сейчас белорус вернулся в строй, однако ему в 2022-м исполнится 35 лет. А серб Урош Спаич близок к уходу из клуба. Таким образом, усиление оказалось жизненно необходимо. «Краснодар» обрёл его в лице опытного парагвайца.

К своим 28 годам он провёл свыше четырёх десятков игр за сборную и даже надевал капитанскую повязку. Также он стал чемпионом Бразилии вместе с «Атлетико Минейро». Вдобавок латиноамериканец достаточно универсален и способен сыграть не только в центре обороны, но и на левом фланге. Также он здорово начинает атаки.

Вызывает вопросы лишь адаптация Алонсо. Большую часть карьеры он провёл в Южной Америке. В 2017-м Хуниор перешёл в «Лилль», но провёл там всего полтора года, а затем ушёл в аренду в «Сельту», где ничем не запомнился. Проявить себя в российском футболе, который сильно отличается от латиноамериканского, будет ещё сложнее. Далеко не всем легионерам из дальнего зарубежья удаётся привыкнуть к жизни в новой для себя стране и почувствовать себя комфортно в незнакомой культуре, не говоря уже о сложностях с языком.

Как «Рубин» экономит на списанной в Москве молодёжи?

Если ЦСКА зимой сделал ставку на легионеров, то «Рубин», напротив, — на россиян. Казанцы собирают футболистов с отечественными паспортами, которые оказались не востребованы в грандах. В качестве первой ласточки выступил правый вингер Александр Ломовицкий, приобретённый у «Спартака» всего за €1,5 млн. На очереди — универсальный полузащитник ЦСКА Константин Кучаев, с которым клуб вёл переговоры ещё летом, и правый защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов. Оба имеют сложности с игровой практикой и могут получить её в «Рубине».

Тактика двукратных чемпионов России на первый взгляд выглядит абсолютно правильной. Они подбирают оказавшихся не нужными в топ-коллективах молодых исполнителей, которые вписываются в лимит на легионеров и крайне замотивированы проявить себя на новом месте. При этом за них не приходится платить большие деньги.

Работают казанцы и на перспективу. Из выступающей в ФНЛ «Томи» перешёл 20-летний полузащитник Марат Апшацев. Также в «Рубин» СМИ отправляли талантливого юного хавбека «Химок» Артёма Соколова, хотя в клубе интерес к нему опровергли. И вновь речь идёт о россиянах, трансферы которых обходятся максимально дёшево.

Чем Жирков способен помочь «Химкам»?

Между тем, один из главных ветеранов российского футбола Юрий Жирков, похоже, продолжит карьеру в Премьер-лиге. За опытного защитника вели борьбу «Химки» и «Нижний Новгород», и подмосковный коллектив близок к подписанию соглашения с бронзовым призёром чемпионата Европы.

Некоторые болельщики могут усомниться в том, что 38-летний спортсмен принесёт пользу аутсайдеру. В его возрасте будет непросто закрывать всю бровку как в молодые годы, и выполнять непривычно большой объём оборонительной работы. Однако на коротком отрезке Жирков вполне способен помочь коллективу сохранить прописку в Премьер-лиге. Во-первых, на левом фланге обороны у команды не всегда надёжен Эльмир Набиуллин. Во-вторых, Игорь Черевченко действует по расстановке с пятью защитниками, следовательно, центральные будут страховать Юрия.

А уж о его опыте и говорить не приходится. Обладатель Кубка УЕФА, а также чемпион Англии и России способен дать немало важных подсказок партнёрам и стать для них отличным примером профессионализма. А болельщики получат возможность насладиться игрой сразу трёх возрастных экс-футболистов сборной России: Жиркова, Дениса Глушакова и Павла Мамаева. Так, «Химки» невольно стали прибежищем для именитых ветеранов.