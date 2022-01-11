Transfermarketweb: Жиго попал в сферу интересов «Ромы»
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Об этом сообщает Transfermarketweb. Помимо римлян, на 28-летнего футболиста претендуют французские «Марсель» и «Сент-Этьен», турецкий «Галатасарай», а также итальянский «Торино».
Контракт Жиго со «Спартаком» истекает летом 2022 года. В нынешнем сезоне защитник провёл 24 матча во всех турнирах, забил один мяч и отметился одной результативной передачей.
Ранее сообщалось, что «Спартак» нанял на работу португальского нутрициониста Пинту.