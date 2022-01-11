Transfermarketweb: Жиго попал в сферу интересов «Ромы»

Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго оказался в сфере интересов итальянской «Ромы».

Об этом сообщает Transfermarketweb. Помимо римлян, на 28-летнего футболиста претендуют французские «Марсель» и «Сент-Этьен», турецкий «Галатасарай», а также итальянский «Торино».

Контракт Жиго со «Спартаком» истекает летом 2022 года. В нынешнем сезоне защитник провёл 24 матча во всех турнирах, забил один мяч и отметился одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что «Спартак» нанял на работу португальского нутрициониста Пинту.