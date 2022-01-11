«Спартак» нанял на работу португальского нутрициониста Пинту

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Глава пресс-службы московского футбольного клуба «Спартак» Дмитрий Зеленов сообщил, что на работу в команду пригласили специалиста по питанию Рикарду Пинту.
«Спартак» нанял на работу португальского нутрициониста Пинту
  • © spartak.com

«Клуб действительно пригласил на работу нутрициониста. Его зовут Рикарду Пинту, он португалец. Специалист уже несколько дней находится в Москве, ведёт подготовку к сборам по своей линии», — приводит слова Зеленова «Чемпионат».

По информации СМИ, инициатором приглашения Пинту стал новый главный тренер красно-белых Паоло Ваноли.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 23 очка.

Ранее сообщалось, что «Марсель» хочет приобрести футболиста «Спартака» Самуэля Жиго.

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