«Спартак» нанял на работу португальского нутрициониста Пинту
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«Клуб действительно пригласил на работу нутрициониста. Его зовут Рикарду Пинту, он португалец. Специалист уже несколько дней находится в Москве, ведёт подготовку к сборам по своей линии», — приводит слова Зеленова «Чемпионат».
По информации СМИ, инициатором приглашения Пинту стал новый главный тренер красно-белых Паоло Ваноли.
После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 23 очка.
Ранее сообщалось, что «Марсель» хочет приобрести футболиста «Спартака» Самуэля Жиго.