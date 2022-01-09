L’Équipe: «Марсель» хочет приобрести футболиста «Спартака» Жиго

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Французский футбольный клуб «Марсель» проявляет интерес к защитнику московского «Спартака» Самуэлю Жиго.
L’Équipe: «Марсель» хочет приобрести футболиста «Спартака» Жиго
  • РИА Новости

Как сообщает L’Équipe, «Марсель» рассчитывает подписать игрока в качестве свободного агента, когда у него истечёт срок действия контракта с российским коллективом. Соглашение рассчитано до лета 2022 года.

Жиго является одной из приоритетных трансферных целей «Марселя» наряду с защитником английского «Арсенала» Сеадом Колашинацом.

Жиго выступает за «Спартак» с 2018 года. В этом сезоне он провёл 24 матча за команду, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Спартак» интересуется 18-летним полузащитником «Чертаново» Александром Коваленко.

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