L’Équipe: «Марсель» хочет приобрести футболиста «Спартака» Жиго
- РИА Новости
Как сообщает L’Équipe, «Марсель» рассчитывает подписать игрока в качестве свободного агента, когда у него истечёт срок действия контракта с российским коллективом. Соглашение рассчитано до лета 2022 года.
Жиго является одной из приоритетных трансферных целей «Марселя» наряду с защитником английского «Арсенала» Сеадом Колашинацом.
Жиго выступает за «Спартак» с 2018 года. В этом сезоне он провёл 24 матча за команду, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что «Спартак» интересуется 18-летним полузащитником «Чертаново» Александром Коваленко.