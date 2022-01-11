«Чемпионат»: голкипер «Рубина» Коновалов близок к переходу в шотландский клуб
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Как сообщает «Чемпионат», на данный момент стороны согласовывают детали контракта.
27-летний Коновалов выступает за команду из Татарстана с 2018 года. За это время он провёл за «Рубин» 20 матчей и пропустил 18 мячей.
В прошлом сезоне он на полгода уходил на правах аренды в «Урал», за который дважды выходил на поле и пропустил восемь мячей.
Ранее сообщалось, что форварда «Рубина» Ивана Игнатьева выгнали из клуба в состоянии алкогольного опьянения.