«Чемпионат»: голкипер «Рубина» Коновалов близок к переходу в шотландский клуб

Вратарь казанского «Рубина» Иван Коновалов близок к переходу в шотландский футбольный клуб «Ливингстон».

Как сообщает «Чемпионат», на данный момент стороны согласовывают детали контракта.

27-летний Коновалов выступает за команду из Татарстана с 2018 года. За это время он провёл за «Рубин» 20 матчей и пропустил 18 мячей.

В прошлом сезоне он на полгода уходил на правах аренды в «Урал», за который дважды выходил на поле и пропустил восемь мячей.

Ранее сообщалось, что форварда «Рубина» Ивана Игнатьева выгнали из клуба в состоянии алкогольного опьянения.