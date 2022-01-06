Форварда «Рубина» Игнатьева выгнали из клуба в состоянии алкогольного опьянения

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Российский футболист казанского «Рубина» Иван Игнатьев попал в скандальную ситуацию в Краснодаре.
Форварда «Рубина» Игнатьева выгнали из клуба в состоянии алкогольного опьянения
  • © rubin-kazan.ru

По информации Ивана Карпова, которую он приводит в своём Telegram-канале, футболиста выгнали из клуба в Краснодаре. В заведении Игнатьев вместе с друзьями праздновал своё 23-летие. 

Отмечается, что в состоянии алкогольного опьянения футболист позволил себе неадекватные действия, за которые был выгнан из клуба.

Напомним, что Игнатьев является воспитанником «Краснодара», за который он выступал с 2016 по 2019 год. В настоящий момент он является игроком «Рубина».

Ранее Арвеладзе сообщил о заинтересованности в работе с «Краснодаром».

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