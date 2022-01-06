Арвеладзе сообщил о заинтересованности в работе с «Краснодаром»

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Грузинский специалист Шота Арвеладзе заявил о желании возглавить российский футбольный клуб «Краснодар».
Арвеладзе сообщил о заинтересованности в работе с «Краснодаром»
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«Мне было бы интересно поработать с такой командой: «Краснодар» — хороший клуб. Ранее мне уже поступало предложение, сейчас его не поступало», — цитирует Арвеладзе «РБК Спорт».

Напомним, что «Краснодар» отправил в отставку Виктора Гончаренко. Вместе с ним команду покинули его помощники Василий Березуцкий и Александр Ермакович.

Ранее сообщалось, что Арвеладзе является кандидатом на пост главного тренера «Краснодара».

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