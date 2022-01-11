Пресс-служба «Динамо» анонсировала трансфер Смолова

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Пресс-служба московского «Динамо» выпустило ролик, на котором представлен форвард столичного «Локомотива» Фёдор Смолов.
Пресс-служба «Динамо» анонсировала трансфер Смолова
  • РИА Новости

«По информации эсэмэмщиков футбольной команды, нападающий Фёдор Смолов пока не перешёл в московский клуб», — говорится в Telegram-канале команды.

В настоящий момент «Динамо» и «Локомотив» близки договорённости по трансферу Смолова. Стороны согласовывают детали сотрудничества.

В нынешнем сезоне Смолов провёл 15 матчей за «Локомотив», в которых забил семь мячей.

Ранее Орлов заявил, что против введения Fan ID, поскольку из-за него люди не будут ходить на футбол.

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