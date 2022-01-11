Орлов: я против этого Fan ID, не будут люди ходить на футбол

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу закона о введении паспорта болельщика (Fan ID) для посещения спортивных мероприятий.

«Я против этого Fan ID в футболе. Сейчас даже закон приняли о его внедрении. Не будут люди ходить на стадион, ребята! Одно дело — QR-код, а другое — Fan ID», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

30 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о введении Fan ID.

Fan ID — это персонифицированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матч. Предполагается, что оформить паспорт можно будет через портал госуслуг. В нём будет отражена история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее суд оштрафовал ЦСКА на 150 тыс. рублей по итогам матча с «Арсеналом».