Орлов: я против этого Fan ID, не будут люди ходить на футбол
- РИА Новости
«Я против этого Fan ID в футболе. Сейчас даже закон приняли о его внедрении. Не будут люди ходить на стадион, ребята! Одно дело — QR-код, а другое — Fan ID», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
30 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о введении Fan ID.
Fan ID — это персонифицированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матч. Предполагается, что оформить паспорт можно будет через портал госуслуг. В нём будет отражена история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.
Ранее суд оштрафовал ЦСКА на 150 тыс. рублей по итогам матча с «Арсеналом».