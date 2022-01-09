«Он больше не заиграет в Европе»: как вручение Кокорину «Золотой урны» может повлиять на его дальнейшую карьеру

Александр Кокорин стал одним из лауреатов шуточной антипремии «Золотая урна» для худших футболистов чемпионата Италии 2021 года. Российский нападающий занял первое место в номинации «Посмешище», получив более половины голосов респондентов. После перехода в «Фиорентину» за €4,5 млн он выходил на поле всего девять раз, а в Серии А не нанёс ни одного удара по воротам. Выступавший за несколько европейских клубов Сергей Юран в беседе с RT выразил мнение, что Кокорин может быть близок к завершению карьеры. А игравший за «Фоджу» и «Болонью» Игорь Колыванов считает главной причиной неудачи форварда многочисленные травмы.

«Непонятно, в каком состоянии он находится, включая психологию»

Присуждение Александру Кокорину неофициального звания «Посмешище года» словно подвело черту под его карьерой в «Фиорентине». За год в Италии россиянин не сумел запомниться ничем и своей игрой вызвал лишь недоумение у местных болельщиков, которые ждали от приобретённого за €4,5 млн немолодого легионера куда большего.

А потому попадание нападающего в число лауреатов шуточной премии «Золотая урна — 2021» для худших футболистов года в стране никого не удивило. Причём в своей номинации форвард оказался первым с большим отрывом. Голоса за него отдали 53,21% респондентов. На второй строчке расположился Адриен Рабьо из «Ювентуса» (22,02%), на третьей — Сими из «Салернитаны» (9,17%).

Причём всего год назад в России переход Кокорина в «Фиорентину» восприняли с воодушевлением. Многих удивил трансфер возрастного, отбывшего тюремный срок спортсмена, но теплилась надежда, что в одном из сильнейших первенств планеты он сумеет проявить себя.

К сожалению, в Италии у Александра не получилось ничего. В 2021-м он принял участие лишь в девяти матчах во всех турнирах. При этом форвард только однажды появился на поле в стартовом составе — во встрече Кубка страны с выступающим в Серии B «Беневенто». В остальных случаях он довольствовался выходами на замену.

Своими шансами россиянин не пользовался. Например, в текущем сезоне Серии А он в четырёх играх не отметился ни одним ударом по воротам, пусть и получил совсем немного времени. В предыдущем розыгрыше национального первенства ситуация была аналогичная. В упомянутом матче с «Беневенто» отличиться тоже не удалось.

Возможно, Кокорин смог бы раскрыться в Италии, если бы не постоянные травмы. Не успел спортсмен приехать во Флоренцию и набрать форму, как получил повреждение бедра. Оно вывело футболиста из строя на два месяца. А осенью, когда сезон набирал обороты, Александр пропустил ещё полтора месяца из-за проблем с мышцами. Как только нападающий получал серьёзные нагрузки, он выбывал из строя. Ранее в «Спартаке» форвард также регулярно оказывался в лазарете, что может свидетельствовать о печальной тенденции.

Кроме того, Кокорин расстался со своей девушкой Дарьей Валитовой, с которой вместе воспитывал сына, что также могло повлиять на игру футболиста.

Пока отечественный спортсмен пытался адаптироваться к жизни в новой стране и справиться с различными проблемами, всё увереннее чувствовал себя его основной конкурент в борьбе за место единственного центрального нападающего команды Душан Влахович. В нынешнем сезоне молодой серб забил 16 голов в 19 матчах Серии A и ещё два — в двух играх Кубка Италии.

Окончательно ставит крест на перспективах Кокорина в «Фиорентине» аренда клубом Кшиштофа Пёнтека у «Герты». Поляк не сумел проявить себя в Бундеслиге, зато совсем недавно ярко смотрелся в Серии А. Сначала он практически в одиночку тянул наверх скромный «Дженоа», а затем отправился на повышение в «Милан». Нет никаких сомнений, что теперь именно он, а не находящийся в плохой форме россиянин будет делить игровое время с Влаховичем.

С большой долей вероятности Кокорину придётся в ближайшее время вернуться в РПЛ либо на правах аренды, либо в качестве свободного агента, если флорентийцам удастся договориться с форвардом о расторжении действующего до июня 2024-го контракта.

Однако в родном первенстве ажиотажа вокруг экс-нападающего сборной России нет. В конце декабря член наблюдательного совета сражающихся за выживание «Химок» Роман Терюшков сообщил, что Кокорин входит в «пристрелочный список». Однако на днях он же заявил, что форвардом в команде не интересуются.

В других клубах пока тоже не рассматривают такой вариант усиления. Например, по словам главного тренера «Сочи» Владимира Федотова, вопрос возвращения футболиста в команду неактуален.

«Сложно оценивать на данном этапе, поскольку Александр почти не имеет игровой практики. Непонятно, в каком состоянии он находится, включая психологию. На данный момент мы не можем правильно оценить степень его готовности», — подчеркнул специалист в интервью Sport24.

Поэтому не исключено появление спортсмена в одном из экзотических первенств, например, в чемпионате ОАЭ. Ранее итальянские СМИ сообщали, что там к форварду есть интерес, и «Фиорентина» готова отдать его в аренду с необходимостью платить россиянину часть зарплаты. Годовой же оклад Кокорина якобы составляет €1,7 млн и является одним из самых высоких в команде.

«Маловероятно, что Кокорин вернётся на прежний уровень»

Чтобы понять, какое будущее ждёт некогда одного из самых талантливых футболистов страны и сумеет ли он вернуться на свой прежний уровень, RT пообщался с тренерами, которые сами немало поиграли в Европе. Так, наставник «СКА-Хабаровск» Сергей Юран считает, что нападающему в первую очередь стоит самому решить: намерен ли он продолжать карьеру.

«Кокорин больше не заиграет не только в Италии, но и в Европе вообще. Когда иностранец приезжает туда и выглядит ни о чём, это становится решающим фактором. Кто в Старом Свете теперь захочет взять Александра? Это не Россия, где можно решить вопросы. Там смотрят только на игру. В этом и заключается разница: в Европе — профессионалы, а у нас — полулюбители. Кокорину надо было приезжать в «Фиорентину» и показывать свой максимум. Неужели он разучился играть в футбол?» — задался вопросом специалист.

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По мнению Юрана, если форвард разберётся в себе и поймёт, что хочет продолжать играть, то в РПЛ у него должно получиться даже в ведущих коллективах.

«Кокорин обладает немалым мастерством, но вопрос в желании человека. Возможно, он просто хочет закончить карьеру. Поймите, если бы у Александра имелось стремление, он при своём таланте мог и в Серии А себя проявить. Если Кокорин поймёт, что действительно хочет играть, ему ничего не стоит закрепиться в составах сильнейших российских команд. Он, например, вполне способен усилить «Зенит». Александр — мастеровитый футболист, и это видно. Не мог же он всё растерять. Повторюсь, всё идёт от головы. Если он её не включит, даже в аутсайдерах РПЛ не окажется востребованным», — добавил тренер.

При этом специалист считает, что возвращение из Италии в Россию может только дополнительно расслабить Кокорина.

«Понимаешь, что вернулся и обязательно будешь играть. Плюс, конечно, в Москве больше соблазнов: друзья, товарищи, ночная жизнь. Тяжело сконцентрироваться на спорте. Ещё мне при возвращении в «Спартак» тяжело давалось нахождение на базе. Заезжали туда за два дня до матча и сидели. В Европе подобное уже не практиковалось. Но зато там ты понимаешь: если не будешь на голову выше остальных на тренировках, просто перестанешь выходить на поле и останешься без денег. В России же всё получаешь чётко. А в состав всё равно будут ставить за одно имя», — подытожил Юран.

В свою очередь, Игорь Колыванов, выступавший в Италии за «Фоджу» и «Болонью», в качестве главной причины неудачи Кокорина в «Фиорентине» назвал многочисленные повреждения.

«Не забывайте, что незадолго до попадания в тюрьму он перенёс разрыв крестообразных связок колена. Вылечился, потом попал в эту историю. В результате Александр потерял практически полтора года. Когда его взяли в «Сочи», он на коротком отрезке «на свежачке» выдал несколько ярких матчей и перешёл в «Спартак». Но когда начались серьёзные нагрузки, у него тут же пошли микротравмы: то колено, то задняя, то передняя, то голеностоп. Что бы он ни делал, просто не успевал восстанавливаться и приводить мышцы в порядок. После 30 лет организм уже не такой свежий. К сожалению, маловероятно, что нападающий вернётся на прежний уровень», — посетовал тренер.

По его словам, форварду по этой причине будет сложно проявить себя даже в командах, сражающихся в Премьер-лиге за выживание.

«Человек практически не играет 3,5 года, если не брать короткий отрезок в «Сочи». В командах второй половины турнирной таблицы РПЛ Кокорин должен оказаться востребованным. Но тут главным камнем преткновения может стать его высокая зарплата. Если только он согласится снизить финансовые требования. Опять же, не дай бог Александр два-три раза выйдет на поле и снова травмируется. А в ведущих клубах страны конкуренция достаточно большая, и там делают ставку на молодых исполнителей. Проявить себя Кокорину будет непросто», — добавил Колыванов.

Вместе с тем специалист считает, что футболист не заслужил критики в свой адрес, поскольку изменил своё отношение к спорту и сделал всё от себя зависящее.

«Претензий к Кокорину быть не может. Он реально взялся за голову и не побоялся уехать в Италию. Но там конкуренция очень высокая. Если ты несколько встреч провёл неудачно, на скамейку присядешь надолго. Это у нас Александра ценили, холили и лелеяли, а в Серии А таких как он предостаточно. Увы, всё упирается в отношение к футболу. Если ты повёл себя неправильно, это рано или поздно скажется. Подобное произошло и с Кокориным», — подчеркнул специалист.