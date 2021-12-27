Роль лидера и воссоединение со Слуцким: почему переход в «Рубин» может пойти на пользу Дзюбе

По информации СМИ, «Рубин» проявляет серьёзный интерес к Артёму Дзюбе. В случае перехода футболист воссоединится в Казани с тренером Леонидом Слуцким, под руководством которого стабильно играл ещё в сборной России. А сражающийся за выживание коллектив в лице опытного футболиста получит лидера и бомбардира.

Новый год обещает подарить болельщикам как минимум одну интригующую трансферную историю. Речь о приобретении «Рубином» нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы. Ещё недавно такой переход сложно было себе представить, ведь форвард был одним из лидеров петербуржцев. Однако в настоящий момент он лишился гарантированного места в стартовом составе и иногда вынужден начинать матчи со скамейки запасных. К тому же 30 июня 2022-го у ветерана истекает срок действия контракта с клубом.

Об отъезде в Казань сообщили сразу несколько источников. По версии одного из них, экс-капитан сборной России не доволен ролью запасного и действительно хочет уйти. Якобы он даже согласен на понижение зарплаты. Другое СМИ пишет, что продление соглашения с нападающим не одобряет лично главный тренер действующих чемпионов Сергей Семак. Заменить же Дзюбу может форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев.

Так или иначе, переход Артёма в «Рубин» способен пойти на пользу всем сторонам. Сам футболист в 33 года получит серьёзную мотивацию. Потеря места в стартовом составе «Зенита» стала для него ударом. Нападающий не привык находиться в запасе и не скрывал своего недовольства сложившимся положением. В Казани у него появится возможность доказать, что в Санкт-Петербурге поторопились списывать его со счетов, и он всё ещё остаётся сильнейшим на своей позиции в стране.

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А как известно, свой максимум Дзюба выдаёт именно тогда, когда у него появляется серьёзный раздражитель. Это наглядно подтверждает вся его карьера: вражда с Валерием Карпиным в «Спартаке», конфликт с Роберто Манчини в «Зените» и желание доказать Станиславу Черчесову свою необходимость в сборной на домашнем чемпионате мира. В эти моменты спортсмен был особенно заряжен и приносил своим командам огромную пользу.

Более того, форвард получит ещё одного серьёзного раздражителя после красно-белых в лице петербуржцев. Можно не сомневаться, в случае отъезда в Казань, на матчи с бывшим коллективом он будет настраиваться по-особому. И страдать от его точных ударов теперь будут не только москвичи.

Пожалуй, единственным минусом Дзюбы является его возраст. В августе ему исполнилось 33 года.. Но прямо сейчас Артём остаётся одним из лучших нападающих России. В текущем сезоне РПЛ в активе форварда десять голов в 17 матчах. С этим показателем он занимает второе место в гонке бомбардиров турнира, уступая только Гамиду Агаларову из «Уфы» (13). А по количеству очков по системе «гол + пас» (10 + 4) — вовсе лидирует.

На результативность ветерана не повлиял даже перевод в запас. В пяти матчах национального первенства он довольствовался выходами на замену и в них сумел отличиться дважды и отдать такое же количество результативных передач. Да и в выездной встрече Лиги чемпионов с «Ювентусом» он помог забить Сердару Азмуну, появившись на поле по ходу игры. Если же изучить продвинутую статистику, форвард входит в топ-5 РПЛ как по xG (ожидаемые голы), так и по xA (ожидаемым голевые пасы): 7,42 и 3,45. То есть, он до сих пор способен как сам реализовать момент, так и помочь партнёрам.

Говоря о возрастных футболистах, как правило, перечисляют количество их травм. Дзюба несмотря на свои антропометрические данные крайне редко выпадал из строя. За 5,5 лет в «Зените» он пропустил всего 11 игр из-за различных повреждений и в худшем случае проводил в командном «лазарете» три недели. В текущем сезоне он не сумел выйти на поле лишь в противостоянии с «Динамо». За несколько дней до этого нападающий получил повреждение голеностопа в матче с «Челси» и банально не успел восстановиться.

Не сказывалась на состоянии здоровья опытного спортсмена и колоссальная нагрузка, которая выпадала на него в последние годы. Например, в прошлом сезоне он принял участие в 34 встречах в составе «Зенита» и по количеству проведённых на поле минут занял третье место в команде после Дугласа дос Сантоса и Вильмара Барриоса. К ним необходимо добавить регулярные отъезды в сборную России, где при Черчесове футболист также был незаменим.

Другим важным фактором, который может способствовать переходу Дзюбы в «Рубин», являются его прекрасные отношения с главным тренером казанцев Леонидом Слуцким. Они вместе работали в национальной команде и в тот период по-настоящему сдружились. Специалист сделал ставку на нападающего «Спартака», и тот отблагодарил прекрасной игрой. Шесть голов форварда в квалификации Евро-2016 при Слуцком помогли России выйти в финальную стадию турнира.

После ухода Слуцкого из сборной они с Дзюбой продолжили регулярно общаться и подкалывать друг друга в социальных сетях. Любопытно, что сам наставник недавно высказался о футболисте в интервью Ксении Собчак.

«Я могу сказать о своих выводах из работы с Дзюбой. Мы с ним дружим, у нас суперотношения, но я могу его объективно оценить. Если ему доверить поднять упавшее знамя, не видел человека, который лучше бы это знамя понёс. Но если вдруг ты на него не рассчитываешь, он вот эту всю свою огромную созидательную силу пустит на разрушение. И это непроизвольная реакция. Он не хочет этого делать», — объяснил специалист.

Однако в «Рубине», получив место в основе, Артём гарантированно потратит силу на созидание. А за глубоко уважаемого Слуцкого будет биться вдвойне. В Казани нападающий такого уровня точно окажется востребованным. В текущем сезоне команда показывает не лучшие результаты. Завершила год она тремя поражениями подряд в РПЛ и опустилась на десятое место в турнирной таблице. Теперь от зоны стыковых встреч коллектив отделяют всего три балла.

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Одна из главных причин спада — проблемы в атаке. В чемпионате подопечные Слуцкого забили всего 23 мяча и по этому показателю занимают лишь восьмую строчку. Удивляться этому не приходится, ведь главный голеадор Джордже Деспотович мучается с травмами и принял участие лишь в десяти матчах, в которых отметился одним голом. Столько же раз огорчил соперников призванный заменить серба Герман Онугха. А некогда считавшийся одним из главных молодых талантов страны Иван Игнатьев не забивал с игры больше двух лет.

Донельзя мотивированный Дзюба способен придать новым партнёрам импульс и оживать игру «Рубина» впереди. С его приходом больше пользы станут приносить и Хвича Кварацхелия и Андреас Дрейер, ведь Артём регулярно смещается на фланги и взаимодействует там с вингерами и крайними полузащитниками.

Да и «Зениту» уход былого лидера пойдёт только на пользу. Во-первых, форвард не становится моложе и делать на него ставку с прицелом на ближайшее будущее сложно. Пока нападающий продолжает забивать, даже выходя на замену, но без мяча уже не способен выполнять такой объём работы, который требует Семак. Неслучайно в ЛЧ специалист в половине случаев делал ставку на молодого и быстрого Сердара Азмуна. С приходом Клаудиньо тренерский штаб пытается перестроить игру команды. Теперь ставка в атаке делается на взаимодействие техничных бразильцев и способного врываться в свободные зоны иранца. Эта тактика идеально сработала в домашней встрече с «Челси». Медленный Дзюба под неё совсем не подходит.

Сам Артём, как сказал Слуцкий, не из числа футболистов, которые спокойно относятся к переводу в запас. Своё отношение к произошедшему он уже выразил в матче РПЛ с «Динамо», когда, забив мяч, громко выругался в адрес Семака. Нет никаких гарантий, что подобное не повторится в дальнейшем, а присутствие ветерана на скамейке не станет для команды «бомбой замедленного действия».

Минусы в возможном переходе спортсмена в «Рубин» очевидны. Во-первых, вовсе не факт, что ему после 5,5 лет выступления в сильнейшей команде России будет интересно играть за сражающийся за выживание коллектив. Нападающий привык решать задачи совсем другого уровня — бороться за чемпионство и выступать в еврокубках. В Казани об этом придётся забыть и довольствоваться малым. Не стоит забывать и о большой семье футболиста, которую, вероятно, придётся перевозить в другой город из полюбившейся Северной столицы.

«Рубин», делая ставку на 33-летнего исполнителя, также рискует. Очевидно, что в дальнейшем Дзюба будет только сбавлять и всё реже появляться на поле. Можно рассчитывать, что на высоком уровне он проведёт ещё в лучшем случае пару сезонов. В таком случае приглашение возрастного форварда выглядит крайне спорно. Куда лучше обратить внимание на молодых россиян, например, уже упомянутого Агаларова или Владислава Сарвели из «Крыльев Советов».

Да и вовсе не факт, что «Зенит» согласится отпустить одного из лидеров коллектива. В 234 матчах за петербуржцев во всех турнирах он забил 105 мячей и продолжает приносить пользу команде. Можно предположить, что Артём со временем станет спокойнее относиться к роли запасного и превратится в джокера, который будет появляться на поле в непростой для команды момент, когда нужно взломать насыщенную оборону соперника и упростить игру. К тому же весёлый открытый нападающий является душой коллектива и тепло общается со многими партнёрами, в том числе легионерами. Наконец, летом истекает срок действия контракта и у а Азмуна, и вовсе не факт, что иранец продлит его. В таком случае клуб вряд ли смирится с уходом сразу двух нападающих.