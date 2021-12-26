Боярский считает, что Дзюбе рано уходить из «Зенита»

Известный актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился мнением о возможном уходе форварда Артёма Дзюбы из питерского клуба.

«Я не вижу причин для ухода Дзюбы, он всё ещё приносит пользу клубу. Как по мне, Дзюба — до сих пор лучший форвард страны. Как минимум год он ещё способен отыграть на своём уровне. Мне он глубоко симпатичен, футболистов его уровня, которые могут так господствовать на «втором этаже», больше нет. Артём — это мотор команды и палочка-выручалочка в матчах, когда не получается мелкий или средний пас. Не стоит ему переходить в «Рубин» прямо сейчас», — цитирует Боярского Sport24.

В нынешнем сезоне 33-летний Дзюба провёл 17 матчей за «Зенит» в чемпионате России, забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи. В Лиге чемпионов на его счету четыре поединка. Интерес к нападающему проявляет казанский «Рубин».

Ранее Игнатьев заявил, что Дзюбе пора уступить место молодым и дать «Зениту» возможность развиваться.