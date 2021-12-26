Игнатьев: Дзюбе пора уступить место молодым и дать «Зениту» возможность развиваться

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев прокомментировал слухи о возможном уходе форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в другой клуб.
Игнатьев: Дзюбе пора уступить место молодым и дать «Зениту» возможность развиваться
  • Legion-Media

«Дзюба не крепостной. Если «Зениту» он уже не нужен, то вполне может перейти как в «Рубин», так и в любой другой клуб. Какая разница, где играть в футбол? Для футболиста важна стабильная игровая практика и хорошее вознаграждение. Нет смысла сидеть на скамейке, если есть возможность играть, пускай и в не топовом клубе. Дзюба не вечен. Ему уже пора уступить место молодым игрокам, дать «Зениту» возможность развиваться дальше. Артём в силу возраста может лишь постараться удержать ту планку, на которой находится долгие годы. Реальность такова, что футболист выступает только определенное количество лет, а затем обязательно уходит в небытие. Дзюба постепенно близится к этому моменту. Для «Зенита» трагедией это не станет. У клуба есть деньги и возможность найти нового футболиста, причем не хуже уровнем», — цитирует Игнатьева Sport24.

В нынешнем сезоне 33-летний Дзюба провёл 17 матчей за «Зенит» в чемпионате России, забил десять мячей и отдал четыре передачи. В Лиге чемпионов на его счету четыре поединка.

Ранее гендиректор «Зенита» назвал слухами нежелание Семака продлевать контракт с Дзюбой.

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