Гендиректор «Зенита» назвал слухами нежелание Семака продлевать контракт с Дзюбой

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Гендиректор «Зенита» Александр Медведев не стал комментировать информацию о том, что главный тренер команды Сергей Семак не хочет, чтобы клуб продлевал контракт с нападающим Артёмом Дзюбой.
Гендиректор «Зенита» назвал слухами нежелание Семака продлевать контракт с Дзюбой
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Ещё раз повторюсь: мы никакие слухи такого рода не комментируем. Никакой иной характеристики данному заявлению я дать не могу», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

Дзюба — лучший бомбардир «Зенита» в РПЛ сезона-2021/22. На его счету десять забитых мячей и четыре результативные передачи в 17 матчах.

Интерес к 33-летнему форварду проявляет казанский «Рубин».

Ранее Петржела заявил, что уход Дзюбы и Азмуна не будет потерей для «Зенита».

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