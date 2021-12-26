Гендиректор «Зенита» назвал слухами нежелание Семака продлевать контракт с Дзюбой
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- РИА Новости
«Ещё раз повторюсь: мы никакие слухи такого рода не комментируем. Никакой иной характеристики данному заявлению я дать не могу», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».
Дзюба — лучший бомбардир «Зенита» в РПЛ сезона-2021/22. На его счету десять забитых мячей и четыре результативные передачи в 17 матчах.
Интерес к 33-летнему форварду проявляет казанский «Рубин».
Ранее Петржела заявил, что уход Дзюбы и Азмуна не будет потерей для «Зенита».