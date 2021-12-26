Петржела: уход Дзюбы и Азмуна не будет потерей для «Зенита»

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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о возможном уходе из команды форвардов Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна.
Петржела: уход Дзюбы и Азмуна не будет потерей для «Зенита»
  • Legion-Media

«В «Зените» Дзюба толком не играл в последнее время, потому трансфер в «Рубин» может быть хорошим вариантом для него. Артем — уже взрослый и несколько медленный игрок для «Зенита». Зная уровень и опытность Слуцкого, для Дзюбы это точно не станет шагом назад. Здесь он хотя бы будет играть, а не сидеть на скамейке. В любом случае, если уйдут Дзюба и Азмун, то «Зенит» даже не заметит. Это не будет проблемой или потерей для клуба. В команде столько хороших игроков и такой огромный бюджет, что на их место можно купить новых качественных футболистов. Когда у клуба есть деньги, он может всё», — цитирует Петржелу Sport24.

В нынешнем сезоне 33-летний Дзюба провёл 17 матчей за «Зенит» в чемпионате России, забил десять мячей и отдал четыре передачи. В Лиге чемпионов на его счету четыре поединка.

На счету 26-летнего Азмуна 15 матчей в РПЛ, семь забитых мячей и один результативный пас. Также иранец отличился два раза в пяти поединках Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Семак не хочет, чтобы «Зенит» продлевал контракт с Дзюбой.

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