«Чемпионат»: Семак не хочет, чтобы «Зенит» продлевал контракт с Дзюбой
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«Текущее соглашение нападающего с питерским клубом истекает летом 2022 года. Семак не хочет, чтобы оно продлевалось», — сообщает источник «Чемпионату».
В нынешнем сезоне 33-летний Дзюба провёл 17 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи. Также на его счету четыре игры в Лиге чемпионов.
Ранее сообщалось, что ПСЖ должен продать футболистов на €100 млн из-за финансового фэйр-плея.