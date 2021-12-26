«Чемпионат»: Семак не хочет, чтобы «Зенит» продлевал контракт с Дзюбой

Короткая ссылка
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак не заинтересован в том, чтобы форвард Артём Дзюба продлил контракт с клубом.
«Чемпионат»: Семак не хочет, чтобы «Зенит» продлевал контракт с Дзюбой
  • Legion-Media

«Текущее соглашение нападающего с питерским клубом истекает летом 2022 года. Семак не хочет, чтобы оно продлевалось», — сообщает источник «Чемпионату».

В нынешнем сезоне 33-летний Дзюба провёл 17 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи. Также на его счету четыре игры в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что ПСЖ должен продать футболистов на €100 млн из-за финансового фэйр-плея.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить