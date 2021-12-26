«Чемпионат»: Семак не хочет, чтобы «Зенит» продлевал контракт с Дзюбой

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак не заинтересован в том, чтобы форвард Артём Дзюба продлил контракт с клубом.

«Текущее соглашение нападающего с питерским клубом истекает летом 2022 года. Семак не хочет, чтобы оно продлевалось», — сообщает источник «Чемпионату».

В нынешнем сезоне 33-летний Дзюба провёл 17 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи. Также на его счету четыре игры в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что ПСЖ должен продать футболистов на €100 млн из-за финансового фэйр-плея.