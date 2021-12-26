Источник: ПСЖ должен продать футболистов на €100 млн из-за финансового фэйр-плея

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» до следующего сезона должен продать игроков на сумму €100 млн.

По информации L'equipe, это связано с финансовым фэйр-плеем. Клуб рискует не вписаться в нормы фэйр-плея, и дефицит придётся покрывать за счёт личных средств.

Стало известно, что к трансферу на выход готовятся Серхио Рико, Лейвин Курзава, Рафинья, Юлиан Дракслер и Мауро Икарди.

Напомним, что по итогам 19 туров Лиги 1 ПСЖ занимает первое место в турнирной таблице, набрав 46 очков. В 1/8 финала Лиги чемпионов команда сыграет с мадридским «Реалом».

Ранее Григорян заявил, что в борьбе за выживание уход Агаларова будет потерей для «Уфы».