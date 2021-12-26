Григорян: в борьбе за выживание уход Агаларова будет потерей для «Уфы»

Главный тренер женской команды московкого ЦСКА Александр Григорян рассказал, как возможный уход форварда «Уфы» Гамида Агаларова скажется на команде.

«Я могу сказать, что в борьбе за выживание Агаларов будет сумасшедшей потерей для «Уфы», — цитирует Григоряна Eurostavka.

Он добавил, что Агаларов выглядит целеустремлённым парнем, которого не волнует финансовая сторона футбола.

Форвард является лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги, он забил 13 мячей в 18 матчах. Его контракт с «Уфой» действует до конца 2022 года.

Напомним, что по итогам первой половины сезона уфимская команда занимает 15-е место, набрав 16 очков.

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