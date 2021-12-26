Григорян: в борьбе за выживание уход Агаларова будет потерей для «Уфы»

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Главный тренер женской команды московкого ЦСКА Александр Григорян рассказал, как возможный уход форварда «Уфы» Гамида Агаларова скажется на команде.
Григорян: в борьбе за выживание уход Агаларова будет потерей для «Уфы»
  • РИА Новости

«Я могу сказать, что в борьбе за выживание Агаларов будет сумасшедшей потерей для «Уфы», — цитирует Григоряна  Eurostavka.

Он добавил, что Агаларов выглядит целеустремлённым парнем, которого не волнует финансовая сторона футбола.

Форвард является лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги, он забил 13 мячей в 18 матчах. Его контракт с «Уфой» действует до конца 2022 года.

Напомним, что по итогам первой половины сезона уфимская команда занимает 15-е место, набрав 16 очков.

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